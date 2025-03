El Bergantiños no quiere dos sin tres

Tras un mal inicio de 2025 en el que llegó a encadenar cinco derrotas de manera consecutiva, el Bergantiños parece haberse vuelto a encontrar a sí mismo. Los de Jorge Cuesta han ganado sus dos últimos partidos, en el último minuto contra el Salamanca UDS y a domicilio la semana pasada en Laredo. Dos triunfos que les permiten volver a coger aire en la clasificación, situándose en undécima posición con 30 puntos en su casillero.

Esta tarde, a las 17.00 en As Eiroas, tendrán un nuevo reto, enfrentándose a otro equipo que llega en dinámica positiva como es la Gimnástica Torrelavega. El conjunto cántabro es penúltimo en la clasificación, pero acumula cuatro partidos seguidos sin perder. Manu Calleja, técnico visitante, recupera para este partido a Santamaría. Pero tendrá las bajas de Unai y Dani Gómez, sancionados, y de Miguel, lesionado, Jorge Cuesta tendrá a su disposición a toda su plantilla a excepción de Longo, que es baja de larga duración.



“El encuentro lo vemos vital, porque sabemos que ellos están necesitados. Es un rival directo y, si conseguimos los tres puntos, nos distanciaremos un poco más”, afirma Cristian Moreno, uno de los fijos en las alineaciones del Bergan y exjugador de la Gimnástica. Su entrenador, Jorge Cuesta, considera que “ganar este partido nos daría un salto en la clasificación y poder distanciarnos un poquito más de los puestos de abajo”, así como “por primera vez encadenar tres victorias consecutivas”. Además, ambos concuerdan en que “las sensaciones cada vez están siendo mejores”, lo que “ayuda a la confianza del grupo”.



A pesar del buen momento que vive el equipo, la plantilla tiene claro que “el objetivo es salvarnos”, pero “también sabemos que no nos podemos relajar en ningún momento, porque cada vez que lo hemos hecho, que hemos mirado hacia arriba, nos hemos llevado un golpe de realidad”, explica Cristian Moreno. El central llegó al Bergantiños esta temporada y se ha erigido como uno de los jugadores clave del equipo con seis goles en lo que va de campaña, el último frente al Laredo. A pesar de que es el segundo máximo goleador de la plantilla, pide “que no se acostumbre la gente, que no soy de meter muchos goles”.



El balón parado está siendo un talismán para el Bergan esta temporada, con aportaciones del propio Moreno, así como de otros jugadores como Kensly Vázquez o Fito. “La verdad es que este año, en nuestro campo sobre todo, el balón parado nos ha dado muchas victorias. Las estrategias están saliendo bien y ojalá siga así”, afirma Cristian, que quiere seguir con la racha.