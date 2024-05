Springsteen retomará la gira en Madrid tras posponer conciertos en Marsella, Praga y Milán

Bruce Springsteen and The E Street Band han pospuesto los conciertos previstos en Marsella (el pasado sábado); Praga (28 de mayo) y Milán (el 1 y 3 de junio) debido a problemas vocales del cantante, que tiene previsto retomar la gira en Madrid el 12 de junio.



"Bruce se está recuperando con comodidad y esperan reanudar su exitosa gira por estadios europeos el 12 de junio en Madrid en el magnífico Cívitas Metropolitano", según ha informado el equipo del artista estadounidense en redes sociales.



Los doctores aconsejaron cancelar el concierto de este sábado pasado, y posteriores exámenes médicos han determinado que no debe cantar en un periodo de diez días.



Pronto se anunciarán nuevas fechas para los espectáculos cancelados en el aeropuerto de Letnany en Praga y el estadio San Siro de Milán, añaden, si bien quien lo desee puede pedir un reembolso de sus entradas.



Bruce Springsteen and The E Street Band tienen previsto ofrecerá tres conciertos en Madrid, los días 12, 14 y 17 de junio, en el Cívitas Metropolitano, y dos en Barcelona, el 20 y 22 de junio, en el Estadi Olímpic.

Los conciertos forman parte de su gira '2024 Word Tour', que Bruce Springsteen and The E Street Band abrieron el 19 de marzo en Phoenix (EE.UU.).



La parte europea se inició el 5 de mayo en Cardiff (Reino Unido) y tiene intención de pasar además por Irlanda, Francia, República Checa, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, para acabar otra vez en suelo británico con dos conciertos en el Wembley Stadium de Londres los días 25 y 27 de julio.



Tras esta etapa europea, volverán a Estados Unidos, donde por el momento tienen previstas otras quince actuaciones.



El precio de las entradas para los conciertos en España oscilan entre los 65 y los 128 euros para las entradas de asiento reservado en grada; 128 euros para pista delantera y 88 euros para pista trasera (85 en Barcelona), gastos de distribución no incluidos, y se pueden adquirir un máximo de 6 entradas por compra.



La gira europea de Bruce Springsteen and The E Street Band en 2023 vendió más de 1,6 millones de entradas.