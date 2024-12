Editorial La Capital entrega os premios dos seus microrrelatos

As matemáticas son, en realidade, unha linguaxe, así que é apropiado que en honra dun matemático se celebrara un concurso de microrrelatos baixo o título ‘O galego que deu a razón a Newton’, dirixido a estudantes de entre 12 e 16 anos. Neste caso, de José Rodríguez González, coñecido como o matemático de Lalín, que foi designado pola Real Academia Galega das Ciencias científico do ano. O gañador do concurso, organizado por Editorial La Capital, foi Pedro Rodríguez Otero.



Pedro, do IES Valadares de Vigo, participou no concurso a través da cabeceira de Diario de Ferrol, igual que o concursante que quedou en segundo lugar, Darío Pita Rodríguez, da Compañía de María de Ferrol, mentres que o terceiro premio levouno Nuria Dumont Rosado, do IES Eusebio da Guarda da Coruña, que concursou a través del Ideal Gallego. O gañador levou como premio unha Lenovo Tab M10 HD, valorada en 169 euros, o primeiro finalista, un Kobo Clara 6” HD valorado en 109,99 euros e a segunda finalista, un Amazfit Bip 5 smartwatch, valorado en 69,00 euros.



O acto de entrega dos premios fíxose na sede del Ideal Gallego, no Palacio da Ópera, por parte da directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, que acudía en nome da Consellería de Educación, Ciencia, Universidade e FP. Andrés Ríos, director de Relacións Institucionais, foi o representante de Editorial La Capital.



Efeméride

Cúmprense 200 anos da morte do matemático José Rodríguez, que naceu nunha familia de labradores humildes e que puido estudar matemáticas na Universidade de Santiago. Rodríguez é famoso sobre todo por confirmar a teoría de Isaac Newton, demostrando que a terra estaba achatada polos polos e non polo ecuador.

Judith Fernández, directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Xunta entrégalle o seu premio ao gañador, Pedro Rodríguez Otero

Estes son os microrrelatos gañadores

Gañador: Pedro Rodríguez Otero (IES Valadares de Vigo)

A Medida do Mundo. Os seus dedos trazaban liñas imaxinarias sobre o mapa de Francia. Cada trazo era un cálculo, cada cálculo, unha peza máis do gran crebacabezas. José Rodríguez atopábase no corazón dunha idea colosal: medir o mundo. Con instrumentos precisos e unha mente lúcida, procuraba determinar a forma e o tamaño da Terra. Nunha noite estrelada, baixo un ceo infinito, cravou a mirada no telescopio. A Terra, un punto azul pálido na inmensidade do cosmos, revelábase ante el en toda a súa complexidade. E el, cunha cabeza cartesiana e moita paixón, desvelaba os seus segredos máis profundos.

Primeiro finalista: Darío Pita Rodríguez (Compañía de María de Ferrol)

Nacín rodeado de leiras, pero non quería ser labrego. De rezos, pero non quería ser crego. Buscando a Deus descubrín os números, as plantas, as rochas... Estudei e aprendín, viaxando por todo o mundo, para rematar por medilo. Así puiden reafirmar as ideas dun home doutro tempo, deixando polo camiño un triángulo sobre o mar e un novo sistema métrico universal. Eu nunca busquei loubanzas, só coñecemento e liberdade, por iso tiven que fuxir. Volvín enfermo a Galicia, á miña orixe, cos meus libros, mapas e minerais. Son José Rodríguez González, fillo do campo e tamén dos números.

Segunda finalista: Nuria Dumont Rosado (IES Eusebio da Guarda de A Coruña)

El Matemático Rodríguez buscaba un número. Un número que explicara todo: la danza de los planetas, el crecimiento de las plantas, el latido del corazón. Noche tras noche, garabateaba cifras en su pizarra, convencido de que la respuesta estaba al alcance de su mano. Pero el número se resistía, como un fantasma esquivo. ¿Sería que el universo tenía secretos que la mente humana no podía comprender?