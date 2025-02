O ciclo "Clásicas desfeitas" reivindica un retrato máis humano de Ricardo III e de Medea en dúas innovadoras pezas escénicas

A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude promove dúas novas creacións escénicas dentro de Clásicas desfeitas, o ciclo de co-producións iniciativa do Centro Dramático Galego coa Cidade da Cultura. Nesta ocasión, as obras revisan a figura histórica e literaria de Ricardo III e o mito de Medea, para propoñer dous retratos máis humanos de ambos personaxes empregando linguaxes e ferramentas do teatro contemporáneo, que terán a súa estrea este mes de febreiro no Gaiás.

Mala vida e pior morte do rei Ricardo III é o título da peza que compón o volume XII das Clásicas desfeitas, producida pola compañía Excéntricas. O actor e dramaturgo Evaristo Calvo —un dos fundadores do dúo cómico Mofa e Befa— métese na pel do monarca inglés para contarnos unha versión da súa vida que confronta a da traxedia teatral de William Shakespeare e combina humor, lirismo e un marcado tenebrismo na súa posta en escena.

A baixo-cuberta do edificio da Biblioteca de Galicia será o singular escenario do Gaiás no que se presentará a obra ao público os días 21 e 22 de febreiro, con dous pases ás 18,00 e ás 20,00 horas cada día.

Residencias artísticas do Gaiás

Na creación da peza participa un colectivo artístico amplo e multidisciplinar que está a traballar estes días no marco das Residencias Artísticas do Gaiás. Ao cargo da dirección escénica están o seu intérprete, Evaristo Calvo, o director, actor, improvisador e pallaso Antón Coucheiro, e a directora e creadora Alessandra García, gañadora do Premio Max das artes escénicas e do premio El Ojo Crítico de Teatro de RNE en 2022.

A poeta e escritora María Lado participa con Evaristo Calvo na dramaturxia da obra, e a produción conta co asesoramento da recoñecida directora Ana Vallés na parte teatral, e da profesora e investigadora da USC, Cristina Mourón Figueroa no apartado histórico.

As pezas para construír unha nova Medea

A segunda obra que completa esta edición do ciclo será Medea–Mamá–Monstro, volume XIII de Clásicas desfeitas, creación da actriz e produtora Helena Varela e a dramaturga Laura Porto. Unha experiencia escénica que mestura o falso documental co freak show para reunir as pezas coas que compoñer un retrato máis complexo da personaxe mitolóxica.

Arquetipo da muller que consuma unha terrible vinganza en resposta á traizón do seu namorado, para construír esta nova Medea as artistas recorren a fontes literarias diversas, aos testemuños de veciñas e familiares, —como os seus fillos, avós ou o seu ex-marido, Xasón—, e incluso a un intento de resucitala empregando a robótica.

A obra terá dúas funcións, os días 28 de febreiro e 1 de marzo, ás 19,00 horas, e empregará como escenario as zonas de almacén do viveiro e espazo de incubación de proxectos do Centro de Emprendemento Creativo.

As entradas para Mala vida e pior morte do rei Ricardo III e para Medea–Mamá–Monstro están xa á venda, a un prezo de 9 €, en Ataquilla e no despacho de billetes do Museo Centro Gaiás.