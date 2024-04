El BNG califica de “tomadura de pelo” el retraso en la obra del puerto mixto de Corcubión

El BNG de la Costa da Morte acusó este sábado a la Xunta de “volver tomar o pelo aos veciños de Corcubión” con el retraso de la construcción del puerto mixto promovido por Portos de Galicia. El informe de impacto ambiental publicado hace unos días indica la necesidad de someter el proyecto a una evaluación ordinaria y no simplificada, lo que conlleva una demora que supone “un varapau na tramitación do proxecto”, según el BNG.



Los nacionalistas creen que las promesas electorales del PP durante las pasadas autonómicas fueron “un auténtico paripé para enganar por enésima vez á veciñanza de Corcubión”. Afirman que durante la campaña electoral la Consellería de Medio Ambiente ya tenía los datos necesarios para realizar el informe de impacto ambiental del proyecto “e sabían todo destes impedimentos e silenciárono para comprar vontades con falsas promesas”.



“Parece que é a propia consellería a que pon os paus nas rodas para que o proxecto non saia adiante”, denuncia el BNG. Al respecto, el diputado del BNG Óscar Insua manifestó que Portos debe dar explicaciones públicas sobre si conocía ya en las elecciones el contenido del informe y optó por ocultarlo. Añadió que pedirá explicaciones al PP porque “levan anos ninguneando ao concello de Corcubión e non llo imos permitir”. “Parece que o fan a propósito para retrasar aínda máis o proxecto do porto mixto”, concluyó.