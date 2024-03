XEAL mantiene su apoyo a la Fundación Fernando Blanco con un nuevo convenio

XEAL y la Fundación Fernando Blanco de Lema han firmado un nuevo convenio que renueva su colaboración.

La compañía seguirá siendo parte de la Rede de Patrocinadores da Fundación, así como del Programa Educativo-Cultural “O Mes da Fundación”, que tendrá lugar en octubre de este mismo año, y en los Premios Académicos Fernando Blanco correspondientes al presente curso 2023/2024.



La directora de XEAL, María Couto, explicaba que “a nosa relación coa Fundación Fernando Blanco xa é histórica. Estamos totalmente aliñados cos seus obxectivos xa que o noso compromiso en todo o que ten que ver coa formación na nosa contorna é parte fundamental dos nosos criterios ASG.”



Por su parte, los representantes de la Fundación, Sonia López y Darío Areas, destacaron que “XEAL é un piar fundamental para que a Fundación poida seguir a desenvolver tanto o seu labor de difusión do legado do mecenas ceense como a organización de distintas actividades no eido educativo e cultural. Así, o convenio que vimos de asinar amplía as liñas de colaboración entre empresa e entidade,” y agradecieron “o cariño e a implicación de María Couto coa nosa entidade”.