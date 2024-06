Trece institutos da Costa da Morte estarán en Cee na gala final de "Falemos + galego"

O vindeiro xoves 20 de xuño celebrarase a gala final da campaña “Falemos + Galego” organizada polos centros de Secundaria, Bacharelato e FP da Costa da Morte, en colaboración co Concello de Cee. Será na Praza 8 de Marzo, na localidade ceense, a partir das 10.00 horas. En total participarán trece institutos da comarca e a gala estará amenizada por varios artistas como Antía Muíño ou o dúo Caamaño & Ameixeiras, entre outros.



Os centros educativos promoveron esta campaña conxunta en prol da lingua galega, tendo en conta que se trata dunha comarca que destaca polo uso do idioma galego. Segundo indican os propios organizadores, o obxectivo da iniciativa é incrementar o número de persoas galego falantes “partindo da poboación xuvenil e buscando o impacto no conxunto da sociedade da Costa da Morte».



A gala estará presentada pola autora ceense María Lado y e o polifacético Xurxo Souto. Haberá distintas actuaciones musicais ao longo de toda a mañá cos grupos Malleira, formado por alumnado do IES Agra de Raíces; e Aroa Sendón, alumna do IES Terra de Soneira, ademais de Antía Muíño e Caamaño&Ameixeiras, tamén con raíces na Costa da Morte.



Un grupo de alumnado do instituto ceense Fernando Blanco ambientará a gala cunha batucada, ademais dun grupo de gaiteiros do IES Maximino Romero de Lema de Baio (Zas). Ao finalizar a gala, o xurado dará a coñecer a proposta gañadora entre todas as presentadas nos diferentes centros, que serán proxectadas durante o evento.