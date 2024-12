El PP de Cee exige a la alcaldesa que resuelva el conflicto de las bajas médicas en la Policía Local

El Partido Popular de Cee, a través de su portavoz Jesús Picallo, exigió que la alcaldesa Margot Lamela asuma su responsabilidad como jefa de personal del Concello y actúe para resolver el problema de bajas médicas en la Policía Local. El conflicto, que ha estado en el foco mediático en las últimas semanas, incluye la apertura de expedientes disciplinarios a cinco miembros del cuerpo, una decisión errónea , según Picallo, ya que “non se pode xogar desta maneira co diñeiro destas familias”.



Picallo criticó que la gestión del asunto por parte de la regidora haya derivado en tensiones innecesarias y pidió diálogo para alcanzar una solución. “Cee é cabeceira de comarca e a súa Policía Local é fundamental para garantir a seguridade da xente do municipio e doutros concellos. Se esta xente está de baixa médica será por algo e iso é o que debería preocupar ao Goberno Local”, señaló el portavoz popular. Asimismo, subrayó que los trabajadores municipales necesitan apoyo y no medidas que incrementen los conflictos. “A política é falar para solucionar os problemas, non para crear máis”, insistió.



El portavoz popular insistió en la importancia de resolver este problema para evitar que el municipio siga siendo noticia por razones negativas. Además, exigió explicaciones sobre la apertura de expedientes que, según él, fueron archivados por el tribunal administrativo apenas un mes después. Esta situación, indicó, afecta directamente a las familias de los policías locales, quienes han demostrado “a súa capacidade e a súa dedicación aos veciños”.



Jesús Picallo también recordó que la responsabilidad de la alcaldesa como jefa de personal implica tener “man esquerda” para mediar con los trabajadores.