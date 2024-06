Centos de mozos reivindican en Cee a lingua galega

Centos de mozos da Costa da Morte reivindicaron este xoves en Cee falar máis galego no marco da gala “Falemos +galego”, promovida por colexios e institutos desta localidade ceense, de Camariñas, Carnota, Fisterra, Laxe, Mazaricos, Muxía, Ponteceso, Vimianzo e Zas. No evento coñecéronse os gañadores do certame de vídeos, logos e lemas. No apartado audiovisual o gañador foi o CPI A Picota, de Mazaricos, e no de logos o premio foi para Lúa Iglesias, do IES Agra de Raíces (Cee).



A pesares da choiva que acompañou durante todo o acto, os mozos puideron desfrutar da música de Antía Muíño, do dúo Caamaño & Ameixeiras, os gaiteiros do IES Maximino Romero de Lema (Baio), de Aroa Sendón (do IES Terra de Soneira) e o grupo Malleira, que foron os encargados de amenizar a gala, presentada por Xurxo Souto e María Lado.



Tamén participaron no evento os directores xerais de Centros, Jesús Álvárez, e de Ordenación e Innovación Educativa, Eugenia Pérez; a deputada provincial de Igualdade, Soledad Agra; as alcaldesas de Cee, Vimianzo e Fisterra e o seus homólogos de Carnota e Zas.



A rexedora ceense, Margarita Lamela, destacou durante o acto que dende Cee “reivindicamos hoxe máis galego”, lembrando ademais que foi nesta localidade onde no ano 1996 nacía o Batallón Literario da Costa da Morte “que a día de hoxe xa se estuda nos libros e é un motivo de orgullo e sinal identitario dunha comarca que tiña e ten moito que dicir”.