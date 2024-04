Xan Fraga pecha o ciclo de conferencias no Casino

Este venres remata o ciclo de conferencias Coñece a comarca de Bergantiños, que programou o Instituto de Estudos Bergantiñáns co motivo do seu 25 aniversario. O historiador Xan Fraga será o encargado de pechar o programa no Casino (20 horas), e disertará sobre a historia de Carballo, un tema que coñece en profundidade.



Xan Fraga elaborou os seus catro libros de Crónicas de Carballo e outros máis como o dedicado á liña de tranvías e trolebuses A Coruña-Sada-Carballo, ou ao equipo local Bergantiños F. C..

Neste ciclo de conferencias participaron o xeógrafo Augusto Pérez Alberti, a arqueóloga Purificación Soto Arias, o historiador Luis A. Giadás Álvarez e o filólogo Fernando Cabeza Quiles.