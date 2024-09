El servicio de recogida de basura de Carballo inicia la huelga indefinida el domingo

Los trabajadores del servicio de recogida de basura del Concello de Carballo han anunciado el inicio de la huelga indefinida que comenzará el domingo a las 22.30 horas. La decisión se tomó después de que las negociaciones del convenio colectivo con la empresa concesionaria, una UTE formada por Urbaser y Servizos Gallegos de Lacería, no llegaran a un acuerdo satisfactorio para los empleados.

Las jornadas de huelga afectarán a todos los turnos en todas las franjas horarias de prestación del servicios, tanto en la recogida, en el punto limpio y en la canceira, como en las oficinas. “Non nos queda outra saída que continuar coa folga indefinidamente”, valora el persoal. Denuncian los tranbajadores la ausencia de propuestas mejores en materia económica por parte da UTE Carballo, hasta el punto de que “a última, achegada nestas últimas semanas, é incluso peor que as anteriores".

En este sentido, la asamblea de trabajadores considera inaceptable la última oferta económica presentada por la empresa, que propuso un aumento salarial promedio de apenas un 0,75% para 2024. En algunos casos, el incremento sería de solo 2 euros al mes para los peones de día. Además, la empresa no contempla pagar los atrasos desde enero, sino solo desde junio, lo que ha generado indignación entre los empleados.

El responsable de la Unión Local de la CIG en Carballo, Martín Caamaño, recuerda que todos los trabajadores de la UTE están cobrando el salario mínimo interprofesional (SMI), sin distinción entre categorías o turnos, mientras que “estamos falando dunha multinacional como Urbaser, con sede en Madrid, que no ano 2023 gañou máis de 210 millóns euros, e á que pouco lle importa que Carballo estea chea de lixo durante todo o verán, mentres os seus traballadores e traballadoras están con soldos de miseria e condicións precarias”.

Pese a que no hay marcha atrás para la nueva huelga indefinida, Caamaño señala que aunque no hay fijada nueva fecha de reunión, las vías de comunicación están abiertas "e temos total disposición a seguir negociando. Pero agardamos que a empresa, dunha vez, se mova das súas propostas de miseria e presente unha oferta que nos permita chegar a un acordo de convenio e rematar co conflito".