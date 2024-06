El San Xoán también es para los niños en Carballo. Tras los días grandes de las fiestas, este miércoles fue el turno de los más pequeños con el Pequexoán y la Festa do Apego, por lo que la Praza do Concello se llenó de espectáculos, música y la algarabía propia de estas edades.



La Banda Municipal de Gaitas amenizó las primeras horas de la jornada para dar paso al espectáculo “Xogando a reciclar”, de Fanny Medioambiente. Reciclaje, humor y medio ambiente se fusionaron en esta función didáctica en clave de clown para enseñar a los más pequeños la importancia de reciclar de forma divertida. A continuación, llegó otro espectáculo interactivo a la plaza carballesa, “A bailar!”, de Animar-T, donde hubo canciones en directo, bailes, juegos musicales, muñeco de animación o batalla de globos gigantes, entre otras cosas.



En el plano religioso hubo misa solemne en honra de la Virgen del Carmen, cantada por la coral de Bergantiños, y a continuación, procesión con la Banda Municipal de Gaitas.

La plaza volvió a llenarse de bullicio durante la tarde, primero con los “Xogos do Paporrubio” y después con A Gramola Gominola. Los más pequeños disfrutaron de juegos muy variados, aunque todos con una temática agraria, y para despedir la jornada cantaron y bailaron con el espectáculo de rock and roll en gallego, “As que máis molan”, de la mano de la popular banda. Este jueves es el Día do Neno, con descuentos en las atracciones de Rego da Balsa.