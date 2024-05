Revelada la primera gran actuación del San Xoán de Carballo

El Concello de Carballo dio a conocer este sábado una de las actuaciones principales de las fiestas de San Xoán. Se trata del grupo madrileño Los Secretos, que actuarán el día grande (24 de junio) en la Praza do Concello.

"Despois de comezar o ano cun éxito sen precedentes no teatro Novo Apolo de Madrid, o seu musical A tu lado está a converterse nun dos triunfos máis absolutos de toda a carreira de Los Secretos, que esgota entradas en todas as cidades. En Carballo teremos a sorte de poder escoitalos nun concerto gratuíto, aberto a toda a veciñanza e a todas as persoas que queiran achegarse ata a Praza do Concello", explican desde el Concello.

Además, el cartel completo de las fiestas se dará a conocer el próximo viernes.