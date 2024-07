Remata en Carballo o curso de verán sobre a lingua e as redes sociais

O XVII Curso de Verán sobre dinamización lingüística, organizado pola Universidade da Coruña (UDC), co apoio da Secretaría Xeral da Lingua da Xunta de Galicia e o Concello de Carballo rematou este mércores. Destacados especialistas analizaron nestes dous días o uso da lingua galega a través das redes sociais e o seu papel como canle de difusión e divulgación.



Nesta última xornada houbo mesas redondas sobre a utilización da lingua, co título “Galego para todo”, e tamén no contexto das novas tecnoloxías no xornalismo, como son os podcast ou o papel das redes sociais, sobre todo entre os máis novos. As redes sociais e a divulgación científica foi outro dos asuntos abordados, onde se incidiu o impacto que están acadando estas novas formas de comunicación.

Tamén participou no curso Esther Estévez, a popular presentadora de “Dígocho eu”, o programa da Televisión de Galicia que fomenta o uso da lingua.