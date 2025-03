El Plan Único de la Diputación ha invertido más de 123,5 millones de euros en la Costa da Morte desde su creación en 2017

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, acudió este jueves a Carballo para hacer balance histórico del Plan Único (POS+), que desde su puesta en marcha en 2017 ha destinado a la Costa da Morte más de 123,5 millones de euros para financiar un total de 733 obras, servicios públicos y programas sociales. El acto se llevó a cabo en el salón de plenos, con la participación también del vicepresidente provincial, Xosé Regueira, y del alcalde carballés, Evencio Ferrero, en presencia de la corporación.



Formoso puso en valor el Plan Único que la Diputación destina desde 2017 a los concellos de toda la provincia, convirtiéndose en el mayor programa de obras y servicios de las diputaciones gallegas y uno de los más importantes del país. Para la Diputación, Carballo es un claro ejemplo del impacto positivo del Plan Único, del que ha recibido desde 2017 alrededor de 22,8 millones de euros que permitieron financiar 59 obras y varios proyectos, como la renovación de las aceras de Ardaña (92.000 euros) o la mejora de la carretera de Arnados (Razo) a Sambade (576.614 euros), así como los casi tres millones de la travesía de Sísamo, que ahora mismo tiene en marcha su tercera y última fase.



El presidente de la Diputación destacó asimismo el récord histórico que supondrá el POS+ en 2025, destinando a la Costa da Morte un total de 14.915.897 euros, lo que supone un incremento del 72% con respecto al presupuesto inicial del año pasado y convirtiéndose en la mayor inversión desde la creación del POS+. Carballo encabeza la lista de esta inversión récord con 2.400.792 euros, seguido de Vimianzo (1.320.997), A Laracha (1.265.833) y Coristanco (1.138.685 euros). El POS+ 2025 permitirá mejorar carreteras, abastecimiento y saneamiento de agua, iluminación pública y equipamientos culturales y deportivos. Además, se destinan 1,2 millones de euros (de un total de siete millones para toda la provincia) a reforzar programas sociales municipales para los colectivos más vulnerables de la Costa da Morte.

Formoso pide más financiación a la Xunta

El presidente de la Diputación aprovechó para instar a la Xunta a que aumente la financiación municipal “como mínimo e de forma urxente” hasta los 200 millones de euros. El ente provincial prevé invertir este año 125 millones de euros en toda la provincia, frente a los 116 millones que la Xunta destina a todos los municipios gallegos a través del Fondo Galego de Cooperación Local. “Por primeira vez na historia, a Deputación destina máis fondos para financiar aos 93 concellos da provincia que a Xunta para os 313 concellos de toda Galicia”, señaló Formoso. “Sen ningún tipo de escusa, é imprescindible establecer un mínimo equilibrio responsable de cofinanciamento cos concellos e baseado en criterios obxectivos”, añadió.

En cuanto al sistema de financiación de la Diputación, Formoso hizo hincapié en que “non só é a cantidade de cartos que se destinan, senón a maneira”. “Nos dá igual quen goberne en Corcubión, en Lousame ou en Narón. Financiamos en base a parámetros obxectivos como a extensión, a poboación, o número de parroquias, os kilómetros de vías que se teñen que manter... É todo en base a un cálculo matemático obxectivo”, explicó. En contraposición, explicó que la Xunta emplea un sistema “medieval”. “A Xunta convoca aos seus alcaldes con premeditación e alevosía para avisar que un día concreto sae unha subvención e faino en concorrencia non competitiva, polo que o primeiro que presenta a súa solicitude leva os cartos autonómicos”, criticó el presidente provincial. “Parece un sistema medieval, non do século XXI. Non é a Galicia que garanta dereitos iguais en cada punto cardinal do país”, lamentó.



Por su parte, el vicepresidente, Xosé Regueira, calificó el POS+ de “éxito deste goberno provincial” ya que “unifica nunha mesma ferramenta todos os fondos públicos que a Deputación destina aos concellos”. Añadió que, desde su puesta en marcha en 2017, ha sido capaz de triplicar las inversiones a los concellos en base a criterios “puramente obxectivos e transparentes, a diferencia doutras administracións”. Regueira también destacó la capacidad de planificación que supone el Plan Único para los concellos, al saber con mucha antelación los fondos con los que van a contar de la Diputación. Así, afirmó que los concellos ganan en eficiencia y en autonomía al poder destinar el dinero a los proyectos que consideren prioritarios.



Finalmente, el alcalde carballés, Evencio Ferrero, quiso “felicitar, aprobar e celebrar” los criterios “sempre obxectivos” de la Diputación, que permiten a los concellos “acometer importantes actuacións de mellora” para la ciudadanía. En el caso de Carballo, Ferrero señaló que la mayoría de las nuevas inversiones están centradas en las parroquias, “algo que forma parte do propio espírito do Plan Único”, y pidió la misma objetividad en el reparto de fondos por parte de otras administraciones.