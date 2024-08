Malestar entre los vecinos de Xoane por la propuesta de mínimos de la Xunta respecto a la AC-414

Los vecinos de Xoane, Carballo, mostraron su malestar por la propuesta de mínimos que les hizo llegar la Xunta respecto a sus demandas para la obra de acondicionamiento de la AC-414. Los afectados por esta actuación en la carretera se reunieron la tarde del viernes para conocer la propuesta del gobierno autonómico, que solo acepta una de las tres peticiones hechas por los vecinos.



Patricia Lage, portavoz de los afectados, explicó que los técnicos de la Xunta ofrecieron fresar y asfaltar toda la carretera, incluidos los aparcamientos. “Desde o butano ata a de silleiro sería integral e nos outros tramos fresar as zonas dañadas e asfaltar toda a vía”, señala Lage.



Los técnicos autonómicos también proponen la colocación de badenes para reducir la velocidad de los vehículos que circulan por la carretera, además de acondicionar las aceras en los accesos a las casas que actualmente tienen escalones para acceder a las viviendas. No obstante, la Xunta rechazó las otras dos peticiones de los vecinos, que eran la construcción de una senda peatonal por el margen derecho de la vía y el acceso a Carballo en la zona de las rotondas. Son dos cuestiones “que consideramos que son moi importantes”, de allí que su denegación “provocou un malestar xeral de todos os veciños de Xoane”.



En este sentido, Lage indica que durante la reunión del viernes los vecinos acordaron proponer alternativas a las dos demandas denegadas, que les serán transmitidas a la Xunta el lunes. “Esperamos poder chegar a un acordo, xa que de non ser así, non estaremos dispostos a aceptar a proposta da Xunta, a cal non soluciona os problemas de seguridade dos veciños que utilizamos esas vías todos os días”, zanja Lage.



Cabe recordar, que en el caso del tramo de la carretera que pasa por Cances, la propuesta autonómica fue aprobada con reticencias por algunos vecinos debido también a que no se solucionaban los problemas de seguridad peatonal, al rechazarse construir una senda o, al menos, ampliar el arcén en la zona de Vilariño. Desde el Consello Parroquial que se reunió el jueves indicaron que insistirán en que se dé una solución a este problema más allá de arreglar la carretera en mal estado.