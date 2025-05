III Xuntanza de Acordeóns, este sábado en Verdillo

La Asociación Cultural Arume de Verdillo (Carballo) continúa con la programación del mes de las letras galegas y mañana sábado habrá una nueva actividad. Se celebrará la III Xuntanza de Acordeóns, en el local social de la localidad, a partir de las 17.00 horas.



Las aulas de acordeón impartidas Fran Barcia constituyen un pilar esencial dentro de la asociación y el número de alumnos está aumentando cada curso. En la Xuntanza se demostrarán los conocimientos adquiridos durante el curso.



Además de los grupos de Arume participan los de A.C. Brisas do Quenllo de Tordoia, A.C. Adro de Baio , Amigos do Aordeón de Oroso (Sigüeiro) y la A. C. Pena Maior de Marrozos.