La huelga en el servicio de recogida vuelve a dejar el casco urbano carballés lleno de basura

Las consecuencias de la nueva huelga del servicio de recogida de basura de Carballo ya son evidentes en el casco urbano, en donde se vuelven a ver los contenedores a rebosar de residuos y las bolsas ya empiezan a invadir calles y aceras.



Los barrios con más residentes y donde hay más actividad hostelera, como O Chorís, A Milagrosa o Baños Vellos son los más afectados por el paro de los trabajadores que, aunque tienen que cumplir unos servicios mínimos, estos no son suficientes para evitar la acumulación de basura. Esta tercera convocatoria de huelga durará hasta el día 22, pero de no llegar a un acuerdo la empresa y los trabajadores, ésta podría convertirse en indefinida a partir del 8 de septiembre.



Según la última información solicitada por el sindicato, las posiciones de las partes están muy alejadas, por lo que no se espera que lleguen en breve a un acuerdo. Ante las demandas de un aumento salarial, la empresa ha ofrecido un incremento del 2% para 2024, pero sin carácter retroactivo y aplicable solo a partir de la firma del nuevo convenio, algo que los trabajadores consideran inviable. Además, la empresa propone una vigencia de 4 años para el convenio, mientras que los trabajadores demandan que no supere los 3 años. Otra reivindicación clave es la inclusión de un complemento por Incapacidad Temporal, tanto por contingencias profesionales como comunes, algo que actualmente no tienen. Desde la CIG aseguran que mantienen las vías de comunicación abiertas.