La huelga de basura de Carballo amenaza con convertirse en indefinida

La huelga del servicio de recogida de basura de Carballo amenaza con convertirse en indefinida una vez que se mantiene el conflicto entre la dirección de la empresa y los trabajadores. “A día de hoxe estamos lonxe dun acordo. As posicións están moi distanciadas”, aseguraba ayer el secretario de la CIG en Carballo, Martín Caamaño, al respecto de las negociaciones que se retomaron la semana pasada.



Según un comunicado enviado por el sindicato tras la primera jornada del tercer paro en el que hubo un seguimiento total, el personal se muestra “decepcionado” por los resultados de las dos reuniones mantenidas con la dirección de la UTE Carballo. Indican que lejos de tratar de llegar a un acuerdo sobre las demandas de los trabajadores, la dirección anunció, según el sindicato, su intención de “absorber a unha parte do persoal -atinxiría a uns cinco traballadores e traballadoras- un plus ad personam que non é absorbible, nin compensable”, afirma Caamaño, ya que vulnera el convenio laboral.



El secretario de la CIG se remite a la jurisprudencia para argumentar la inviabilidad de la propuesta de la empresa al respecto, así como al propio convenio que blinda los complementos personales, estableciendo que “non poderá ser nin absorbible nin compensable”.



Es precisamente por esta propuesta que las posiciones entre las partes se han distanciado más de lo que ya estaban y la resolución del conflicto parece aún bastante lejana. De hecho, Caamaño avisa que si no se mantiene el complemento y no se presenta una oferta que se acerque a lo que piden los trabajadores “non vai a haber máis que continuar coa folga tal e como estaba prevista”. Esto supondrá que el paro será indefinido a partir del 8 de septiembre.



No obstante, Caamaño señala que el personal mantiene abiertas las vías de comunicación con las empresa y que “estamos á espera dunha nova proposta”.