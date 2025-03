La demandada ampliación del polígono de Carballo no llegará hasta 2028

Hasta 2028, más o menos, la ampliación del polígono de Carballo no será realidad. Era una fecha que ya se había previsto en estas mismas páginas hace unas semanas y que este lunes estimó la directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, en una reunión que mantuvo con el alcalde, Evencio Ferrero, y con representantes de la comunidad de propietarios del polígono carballés. “Repasamos muchas cosas que se habían hablado, pero no hubo muchas novedades. Con respecto a los plazos se habló de 2028, más o menos”, explicó el gerente del polígono, Pablo Rodríguez, tras la reunión en la que además estuvieron la delegada territorial, Belén do Campo, y el nuevo gerente de Xestur, Diego Jorreto.



Para que esto sea posible en la fecha estimada –que ya de por sí supone un retraso de tres años respecto a los primeros plazos previstos cuando se anunció la ampliación– aún tienen que completarse numerosos trámites, que parece, van avanzando poco a poco. En este sentido, indicó Rodríguez en la reunión se les informó que la aprobación definitiva del Plan Estruturante de Ordenación do Solo Empresaria está prevista para el segundo trimestre del año. Como avance, se les indicó que fue admitida la alegación que presentaron 17 empresarios para que se mantenga un camino público existente que conecta la rotonda sur de acceso con la Rúa Prata, y que presta servicio a las naves y parcelas de la manzana H, ubicadas al este de la calle Cobre.



Asimismo, desde la Xunta anunciaron el inicio del expediente de expropiación de los 300.000 metros cuadrados de terrenos en los que se asentará la tercera fase del parque de los que Xestur aún no es propietaria, lo que supone poco menos de la mitad de la superficie total prevista.



Los responsables autonómicos también anunciaron el inicio de la tramitación del proyecto de desarrollo, urbanización y parcelación, lo que permitirá formalizar la adjudicación de los contratos de redacción en las próximas semanas. Cabe recordar que estos contratos tienen propuesta de adjudicación desde finales de octubre del pasado año, pero casi cinco meses después siguen sin formalizarse.



Se trata de un retraso importante teniendo en cuenta que ya el plazo para llevar a cabo ambos contratos es bastante amplio. En concreto, una vez que se formalice el contrato del proyecto de expropiación, la empresa tendrá un plazo de diez meses para redactarlo, aunque la tramitación del mismo podría elevarse hasta los 18 meses, hasta que finalmente se compren los terrenos. Respecto al proyecto de desarrollo y urbanización y del proyecto de parcelación de los terrenos, la empresa tendrá ocho meses para ejecutar la redacción del proyecto, eso sin contar el tiempo para la tramitación ambiental, lo que podría elevar el plazo hasta los 20 meses.



De allí que los empresarios tenga que esperar hasta 2028 para tener suelo industrial de promoción pública disponible en Carballo nuevamente. Pese a este retraso, fuentes autonómicas aseguraron en un comunicado que “unha das prioridades da Xunta de Galicia é dinamizar a actividade empresarial e captar novos investimentos, para o cal neste momento a ampliación do polígono é un paso fundamental.”.

Durante el encuentro se acordó que se haría seguimiento de la tramitación de la ampliación con reuniones periódicas (cada tres o cuatro meses) a tres bandas entre la Xunta, el Concello de Carballo y los empresarios del polígono.

Circunvalación

Aprovechando la reunión y la presencia de Belén do Campo, los empresarios preguntaron por la tramitación ambiental de la circinvalación de Carballo. Expresaron su malestar por el incumplimiento de los plazos que en sede parlamentaria planteó el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, que estimaba que en septiembre estaría lista la tramitación ambiental.



Seis meses después aún se espera el informe de Patrimonio, algo que a los empresarios, pese a entender que se pueden demorar los trámites, les parece “excesivo”.