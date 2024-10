Escasos avances en la tramitación de la ampliación del polígono y la variante de Carballo

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, se reunió ayer con los empresarios del polígono de Bértoa para reafirmar el compromiso del gobierno autonómico con la ejecución de infraestructuras básicas para el parque empresarial, como la ampliación y la primera fase de la circunvalación de Carballo. El encuentro, solicitado por la comunidad de propietarios del polígono, fue más una “primera toma de contacto”, en palabras del gerente del parque, Pablo Rodríguez, con Do Campo, que una reunión que sirviera para aclarar los plazos y el estado de los trámites burocráticos para hacer realidad ambos proyectos. En este sentido, Rodríguez aseguró que pese a reafirmar el compromiso, de la reunión “salimos como entramos, sin ninguna otra información a mayores. Los plazos son los mismos que ya se habían dado”.



Con respecto a la ampliación, la delegada de la Xunta informó a los empresarios que el proceso de aprobación del Plan Estructurante de Ordenación do Solo Empresarial “está moi avanzado”. Además, recordó que actualmente están en fase de licitación la redacción del proyecto de expropiación y la redacción del proyecto de desarrollo, urbanización y parcelamiento, “en ambos casos coas ofertas recibidas e en proceso de revisión”.



No obstante, lo cierto es que al respecto de estas licitaciones los avances han sido escasos, al menos de forma pública. En el caso de la redacción del proyecto de expropiación de los terrenos, la mesa de contratación no se ha reunido desde mediados de febrero, y desde abril no hay novedades del avance de la licitación del proyecto de urbanización. Ambos contratos van a cumplir próximamente un año desde que se abrió el proceso de licitación.

Circunvalación

Durante la reunión también se habló de la circunvalación de Carballo. Cumplidos ya dos años de que empezara la tramitación de la evaluación ambiental simplificada, aún no hay fecha para su aprobación. Según Rodríguez, la delegada dijo que era “cuestión de pocas semanas”, pero la Axencia Galega de Infraestruturas aún está pendiente de recibir el informe de Patrimonio Natural desde hace más de tres meses.



Los plazos que apuntó el director de la AXI a finales de junio en el Parlamento de Galicia respecto a la aprobación de la tramitación ambiental ya pasaron y, según la información de Do Campo, poco se ha avanzado desde entonces.



La delegada territorial reiteró el plan de la Xunta al respecto: una vez que se reciban los informes que faltan “se resolverá a avaliación ambiental simplificada, momento no que se aprobará provisionalmente o proxecto de trazado e se iniciará o procedemento expropiatorio coa información pública”.



Recordó además que se deberán llevar a cabo prospecciones en los restos del Castro de Queixeiro, para asegurar su protección, lo que condicionará la aprobación del proyecto del trazado de la variante.

Así las cosas, los empresarios del polígono deberán seguir acogiéndose por ahora a los proyectos municipales para mejorar el tráfico en el parque. La apertura del nuevo vial por parte del Concello de Carballo desde la entrada del polígono hasta el entorno de la rotonda de Ponte da Pedra avanza a buen ritmo y ya está en licitación el contrato para acondicionar el acceso norte, que se financia con una ayuda de la Xunta.



Además, los empresarios insistieron en la petición de incluir al polígono en la red de transporte público, algo que Do Campo de comprometió a analizar.