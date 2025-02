Carballo recibirá de nuevo los espectáculos de Circo a Escena a partir de junio

El circuito Circo a Escena, que organizan el INAEM y la Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, regresa un año más a Carballo. A partir del próximo 24 de junio y hasta el mes de diciembre, cinco espectáculos acercarán los nuevos lenguajes circenses contemporáneos, el teatro gestual, el clown, los malabares, las acrobacias o los equilibrismos a diversos escenarios del municipio.



El Ayuntamiento de Carballo es una de las instituciones coruñesas, junto al Auditorio de Galicia, elegidas este año para participar en un programa que se extenderá a otras nueve comunidades autónomas del país y que reunirá las propuestas de 23 compañías.



Las representaciones comenzarán el 24 de junio en el Parque do Anllóns, en Carballo, con ‘Tot bé’. Una obra de la compañía Cía.Curolles, en la que la física marca los límites. Una carretilla, una escalera, platos de puntería, mucha cuerda, toneladas de serrín y una gran variedad de peonzas artesanales, son las fichas que componen esta partida en la que el éxito y el fracaso se medirán según el tamaño de las sonrisas del público.



La programación regresará el 10 de octubre a la Praza do Concello del municipio con el grupo Ganso&Cía, que presentará ‘Welcome & Sorry’, un espectáculo de teatro de calle que visibiliza el oficio teatral desde la parodia de los grandes clásicos y los estereotipos que les rodean. Una comedia gestual en clave de clown para todos los públicos.



El 24 de octubre, en el salón de actos del Pazo da Cultura, será el turno de la compañía «CIA CAí» que, con ‘Masa madre’, evoca aquello que nos mantiene vivos, en constante desarrollo, cuestionando si el destino de las personas es nacer, reproducirse o no y morir. Parten de la idea de que nadie sabe qué pasa con las princesas cuando se acaba el cuento y aseguran que “nos sorprenderíamos al leer aquellas segundas partes que no han sido escritas porque las historias continúan y puede que no pasemos la vida comiendo perdices”.



Programación a finales de año



Ya en el mes de diciembre de este 2025, más concretamente para el día 26 en el Auditorio del Pazo da Cultura, la localidad recibirá a la compañía Cía. Voël. Su obra ‘Nanuq’ habla de una historia de amistad sin barreras, esas barreras denominadas prejuicios que se alzan como altos muros en la vida de los adultos. ‘Nanuq’ se convierte así en una pieza atemporal donde conviven diversas disciplinas, como son el circo, la danza y las marionetas, para explicar una historia universal, una historia para todos, pero especialmente pensada para los más pequeños.



El circuito estatal, que además cuenta con el apoyo de CircoRed, la Federación de Asociaciones de Profesionales de Circo de España, se despedirá de Carballo el día 29 de diciembre de la mano de la Capitana Spriki, que pondrá en escena ‘Equipo estupendo’, una creación inspirada en el mundo del cómic y en el personaje de Don Quijote.