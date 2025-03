Carballo mantiene un remanente de casi diez millones pese a incorporar otros diez en 2024

El Concello de Carballo cerró el ejercicio económico de 2024 con un remanente de tesorería cercano a los diez millones de euros, una cifra que destaca especialmente si se tiene en cuenta que durante ese mismo año ya se incorporaron otros diez millones al presupuesto municipal para financiar nuevos proyectos. Este dato –“reflexo da boa saúde económica das arcas públicas”, indican fuentes municipales–, es el que más destaca de la liquidación de las cuentas del pasado ejercicio que se presentará al pleno el próximo lunes.



La incorporación de estos fondos permitió realizar inversiones que no estaban previstas inicialmente. De hecho, el capítulo de inversiones cerró 2024 con un gasto total de 8,24 millones de euros y, según el alcalde, Evencio Ferrero y la concejala de Facenda, Belén Lendoiro, para el presente ejercicio la previsión es aún más ambiciosa: sumando los créditos iniciales y la incorporación de remanentes, se alcanzarán los 11,75 millones de euros.



Los representantes municipales también explicaron que el efecto de este incremento de gasto también se reflejará en el límite de gasto autorizado para el presente ejercicio. Mientras que en 2024 era de 25 millones de euros, en 2025 aumentará hasta los casi 29 millones de euros Los ingresos también superaron las previsiones. Frente a los 31,5 millones presupuestados inicialmente, el Concello ingresó finalmente 34,7 millones, lo que permitió afrontar con solvencia el aumento del gasto.

Reglas fiscales

La concejala de Facenda, Belén Lendoiro, explicó que esta liquidación de 2024 es la primera que se realiza tras el restablecimiento de las reglas fiscales que permanecieron suspendidas entre 2020 y 2023, primero por la pandemia y después por la guerra de Ucrania.



Después de años de restricciones provocadas por la crisis económica que solo permitían incorporar al presupuesto el superávit, la suspensión de las reglas fiscales permitió al Concello de Carballo gastar muchos millones del remanente ahorrados durante años –al igual que el resto de los ayuntamientos–, aunque la cuantía sigue siendo la más elevada de toda la Costa da Morte.



Con la vuelta de estas normas fiscales —la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y la deuda pública—, Carballo cumple el tercer requisito, ya que no tiene deuda, pero no los dos primeros. La diferencia de 1,3 millones entre ingresos y gastos se debe, precisamente, a la incorporación del remanente. “Esa cantidade computa como gasto, pero non coma ingreso, e de aí o desfase”, detalló Lendoiro.



Pese a este incumplimiento técnico, los representantes locales indican que no se contempla ningún ajuste drástico, sino la presentación de un plan económico-financiero para 2025 y 2026. Según la concejala, esta situación se repetirá mientras se sigan incorporando remanentes: “Sempre que se incorporen remanentes vaise producir un desequilibrio, e, consecuentemente, o incumprimento da regra de gasto”, indicó Lendoiro,



En la sesión plenaria del lunes también se abordarán otros asuntos económicos. Por una parte, se aprobará el pago de facturas pendientes por importe de 80.193,88 euros. Por otra, se fijará el precio del contrato de recogida de residuos para 2025, que se establece en 904.137 euros, una cantidad ligeramente inferior a la del ejercicio anterior. Además, la corporación municipal debatirá la concesión de bonificaciones fiscales a tres empresas de nueva implantación: Pulidos Galicia, Jumeba Maquinaria SL y Tubanor Instalacións SL. Estas entidades cumplen los requisitos establecidos por el Concello, que incluyen una inversión mínima de 250.000 euros y la creación de empleo, para beneficiarse de una reducción del 95% en el ICIO, el IAE y el IBI.