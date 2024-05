Carballo invertirá más de 1,5 millones de euros en tres parques infantiles

El Concello de Carballo invertirá más de 1,5 millones de euros en la modernización de tres parques infantiles del casco urbano. Estas son las obras más importantes que se ejecutarán con los 3,7 millones de euros del remanente de tesorería que se incorporará al presupuesto una vez que el pleno le dé el visto bueno en la sesión del próximo lunes.



Tras la intervención que el gobierno municipal realizó en los parques infantiles de A Milagrosa, Eduardo Pondal y de la obra que empezará este verano en la Praza do Concello, los nuevos proyectos de renovación total afectarán a los parques de Rego da Balsa, O Chorís y en la Praza do Outeiro (en la zona de los juzgados). No se trata de un lavado de cara ni de un cambio de juegos, sino de una reconstrucción desde cero y, en algunos casos como el de O Chorís, de la ampliación de estos parques. De allí el elevado importe de las actuaciones. Solo la obra en el parque del juzgado costará 525.000 euros, en tanto que el presupuesto para las obras que se llevarán a cabo en O Chorís y Rego da Balsa rondan los 450.000 euros cada uno.



Fuentes municipales adelantaron que estos proyectos supondrán la creación de “espacios más variados, completos y, en cierto modo, temáticos para los más pequeños. Cambia el concepto de cada uno de ellos, intentando singularizarlos y dotándolos de elementos modernos”, además de incluir más juegos adaptados.



Por ahora el Concello no ha dado más detalles de estas singularidades que tendrá cada parque infantil, ya que en su momento se presentarán los proyectos, pero sí adelantan que “son espectaculares”.



Además de estas obras, se utilizarán otros 211.729 euros para certificar todos los parques infantiles del municipio en cuanto al cumplimiento de la normativa en materia de seguridad.