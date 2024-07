Campionato de Seleccións de Billarda e Chave, el sábado en Carballo

La Federación Galega de Deporte Autóctono celebra mañana sábado en la Praza do Concello de Carballo el Campionato de Seleccións de Billarda e Chave, “que é como o mundial do que nós facemos, porque é a nivel autonómico, non hai nada nin a nivel nacional nin de billarda nin de chave”, tal como explicó ayer en la presentación David Castelo, secretario de la federación y responsable de la modalidad de chave.



En el acto también estuvieron el presidente de la federación, el carballés Antonio Varela, y el representante de la billarda, Xosé Collazo, además del concejal de Deportes, Daniel Pérez, y el alcalde, Evencio Ferrero. “En Carballo vai estar o mellor do mellor”, aseguró David Castelo.



Mañana a las 16.30 horas arranca la competición de billarda, en la que se enfrentarán las selecciones Norte y Sur de Galicia, y una hora más tarde, será el turno de la chave. El mejor equipo gallego saldrá del enfrentamiento entre la selección de Arteixo y la selección de la propia federación, “formada por xogadores de concellos que non teñen suficientes xogadores para facer unha selección”. En Carballo son cuatro clubes de chave: Artesanías Padín de Carballo, Peña Bértoa, Teleclub Verdillo y Fergo de Cances.



Ferrero y Pérez agradecieron la elección de Carballo como sede de este deporte autóctono y animaron a vecinos y visitantes a acercarse a la plaza para disfrutar del espectáculo