La Anpa del colegio Bergantiños defenderá hoy sus demandas en la sesión plenaria de Carballo

La Anpa del colegio Bergantiños de Carballo tendrá hoy una jornada muy intensa dentro de su programa de movilizaciones para demandar a la Consellería de Educación más profesionales para el centro educativo. Las reivindicaciones de las familias llegarán esta tarde a la sesión plenaria municipal, donde de la mano del BNG y del PSOE, se debatirá una moción presentada por la asociación. En esta iniciativa, que con toda seguridad saldrá adelante, la Anpa solicita a Educación que adapte “con carácter urxente” el cuadro de personal a la realidad del centro que cuenta con entre un 35 y un 43% de alumnos con alguna necesidad especial o específica de apoyo.



En concreto, esto supondría la incorporación de un segundo orientador y de más profesores, la inclusión en el programa PROA+, y la incorporación de un grupo de adquisición de lenguas dotado de profesorado. También piden a la Consellería que se dote al centro de los recursos necesarios para desarrollar un Plan Xeral de Atención á Diversidade y que se dé una respuesta educativa a la totalidad de las necesidades del alumnado.



Antes de acudir al pleno, la Anpa A Granxa convocó a las 20 horas una concentración frente a la Praza do Concello. “Queremos invitar a todos os veciños e veciñas que se unan a esta concentración para demandar unha educación de calidade no noso colexio e en todos, porque ningún neno debe quedar atrás por falta de apoio na escola. Ós grupos políticos do noso Concello, pedímoslle que apoien a moción e se comprometan cos rapaces e rapazas que están a sufrir esta desatención, por riba de intereses partidistas”, indicaron.

Dentro de la ronda de encuentros que han mantenido las familias con los diferentes grupos políticos, esta semana la Anpa se reunió con el portavoz del PP de Carballo, Rubén Lorenzo. Según la Anpa, solicitaron “sen éxito”, el apoyo de la agrupación popular a la moción. Desde el PP señalaron que “desde a obxectividade, sen facer uso político da situación e sen caer en demagoxias, manifestamos a nosa vontade de apoiar aquelas demandas que consideramos xustas e facer seguimento das mesmas”.