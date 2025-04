La Mostra do Encaixe se reivindica como punto de encuentro de oficio e innovación

Camariñas inauguró este miércoles la 34ª edición de la Mostra do Encaixe Deputación da Coruña reivindicando el evento como un punto de encuentro de “o antigo e o novo, o oficio e a innovación, o local e o internacional”, en palabras de la alcaldesa, Sandra Insua. La regidora, que estuvo acompañada por el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, la subdelegada del Gobierno, María Rivas, el director xeral de Comercio, Gabriel Alén, y numerosos alcaldes y representantes políticos de la comarca, destacó que durante los próximos cinco días la Mostra convertirá Camariñas en la “capital nacional da moda” y en un escaparate de lo que es la tradición y la vanguardia.



Durante su discurso, Insua también reivindicó el fondo feminista del evento. “Esta Mostra, coma todas, é unha festa, si, pero tamén é unha homenaxe, un recoñecemento á nosa historia, á nosa tradición e, sobre todo, ás mulleres que fixeron posible que o encaixe de Camariñas chegase ata aquí”. Muchas de ellas estaban ayer presentes en el tradicional encuentro de palilleiras que abrió las puertas de la Mostra, en el que se demostró que el encaje camariñán no solo tiene pasado y presente, sino mucho futuro.



“O que fan as nosas palilleiras é arte, é técnica, é herdanza e é futuro. Son mulleres valentes, sabias, decididas e libres, que souberon transformar algo doméstico nun elemento de vangarda, por iso dicimos que a Mostra é un acto de reivindicación feminista, porque aquí o protagonismo é das mulleres, das que estaban antes ca nós, e das que veñen detrás, aprendendo, orgullosas do que lles deixaron”, resaltó la alcaldesa. Este papel imprescindible de las mujeres para convertir la Mostra do Encaixe en un evento internacional también fue destacado María Rivas, para la que las palilleiras “puntada a puntada lograron que o nome de Camariñas chegue a todo o mundo, e que a calidade dos seus encaixes sexa recoñecida en prestixiosas pasarelas de moda, como a de Nova York”.



Gracias a este reconocimiento internacional, la delegada auguró que la Mostra será “máis pronto que tarde” Fiesta de Interés Turístico Nacional. Por su parte, el presidente provincial aseguró que “este é un evento que xa non pertence só a Camariñas, senón que é un símbolo recoñecido da cultura galega e unha referencia internacional da artesanía con alma”. Por eso, manifestó que “desde a Deputación da Coruña levamos máis de trinta anos apoiando esta mostra porque sabemos o que significa para Camariñas, para a Costa da Morte e para Galicia Enteira. Sentimos que apoiar o encaixe é apoiar o territorio, é xerar actividade económica e defender un xeito de facer e de ser que nos define como pobo”.



Por último, Alén destacó que “o encaixe abandeira a artesanía non só de Camariñas, de todo Galicia polo mundo adiante” e hizo un reconocimiento “a aquelas persoas que poñen en valor o encaixe, especialmente mulleres, a elas debémoslle a conversación dun oficio tradicional tan importante para a artesanía galega”. Tras los discursos inaugurales, las autoridades dieron el tradicional paseo por los puestos y los stands y después presenciaron el primero de los desfiles del ‘Pequencaixe’ y de ‘Grandes Deseñadores’. En esta edición Ana Cabranes, Andion Clothing, Claudina Mata, Devota & Lomba, Franco Quintáns, Anamingo, Dolores Cortés, Esteban Freiría, Jose Matteos e OSE Couture, presentarán sus propuestas, en las que el encaje es el gran protagonista.

Este jueves

El amplio programa de la Mostra tomará impulso a partir de este jueves. A las 12.45 horas se estrenará el ‘ArtEncaixe’. Los artesanos llegados de distintas partes de Galicia demostrarán la versatilidad del encaje para adaptarse a los distintos materiales. En esta parte de la programación participarán Alfarería La Cacharrera, Lola Logaro, Ondas do Mar, O Rulo, Suso Calo, Encaixa_T, Michael Pérez, Ana Miguéns, Estilo Aramar, Mariví Santos Atelier, Risco Estudio, Tendataller Feituras – María Canedo e Ene de Toba.



Hoy también debutarán los participantes el 31º Concurso de Noveis Deseñadores en el que competirán 41 jóvenes que están dando sus primeros pasos en el mundo de la moda. Este jueves tendrá lugar, asimismo, una de las grandes novedades de esta edición, el desfile ‘Firma Emerxente’ que se repetirá mañana y el sábado.



Además de la moda, los asistentes de la Mostra podrán disfrutar hoy del concierto ‘Cantares Atlánticos’ de la soprano Soledad Vidal y Aurelio Viribay (20.15 horas) y de las presentaciones literarias ‘Homes e Mulleres de Sal e Ferro’ (12 horas) y ‘Cantareiras’, a las 12:30 horas.