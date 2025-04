Esteban Freiría rinde homenaje a las modistas y sastres en la Mostra do Encaixe

El diseñador vigués afincado en Marbella, Esteban Freiría, repite en su cita habitual con la Mostra do Encaixe de Camariñas, que inició hace once años. Desde entonces se ha convertido en una de las caras visibles entre los reconocidos modistos en el certamen, que cada año sorprende al público con sus arriesgadas colecciones, apostando siempre por un estilo propio, desenfadado y rompedor.



En esta ocasión presentará la colección “Sastrecillo valiente”, que se traduce en un homenaje al trabajo de las modistas y sastres de todos los tiempos, desde un pequeño alfil hasta los patrones empleados.

En su colección, Esteban Freiría utiliza en un 90% telas recicladas, que combina con el encaje para crear piezas únicas. “Aproveito anacos que teño doutras coleccións uníndoos, para intentar que o impacto fose cero”, indica el diseñador.



En esta colección, Freiría resalta la corbata masculina, y con el encaixe ha logrado “elementos clásicos e pezas máis modernas e sofisticadas, xa que non ten límite”, tal como él mismo reconoce, al tiempo que subraya la versatilidad de este producto. Además, mostró su satisfacción por participar de nuevo en el evento, en un lugar que dice sentirse “tremendamente querido”.



La Mostra do Encaixe de Camariñas es para Esteban Freiría un lugar no que son eu mesmo e onde levo presentando coleccións desde hai máis dunha década, que ademais de ser cada ano moi diferentes ás anteriores, me centro tamén en investigar novas posibilidades para o Encaixe, adaptalo ao contexto actual pero mantendo sempre a esencia”.