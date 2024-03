La diseñadora Sara Lage, de nuevo en la Mostra do Encaixe

La diseñadora lucense Sara Lage completa la lista de nombre de las Grandes Firmas de la XXXIII Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña. Conocida como “la reina del encaje”, Lage presentará en el certamen una colección con tres modelos con su característica superposición de prendas y mezcla de texturas, con un patronaje diferente.



La diseñadora recuerda que su carrera comenzó con la Mostra do Encaixe después de ganar el Concurso de Xoves Deseñadores. “Sempre digo que a Miña carreira comezou coa Mostra do Encaixe e coa aplicación do encaixe, nun momento no que eu estaba comezando a facer cousas de noiva e a xente comezoume a coñecer por iso”, subraya.



Sara Lage destaca que los tejidos que utiliza en los vestidos que presentará esta semana en Camariñas “son todos naturais: sedas rústicas, sedas, lás...”, con el valor añadido que siempre aporta el encaje. “O encaixe é o que lle aporta o punto máis especial, suma moito ás nosas creacións, non só aos vestidos que presentamos na Mostra se non aos que facemos durante todo o ano para as noivas”, indica la diseñadora.