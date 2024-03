El desfile de “ArtEncaixe” volverá a contar con la EASD Mestre Mateo en esta edición

La edición número treinta y tres de la Mostra do Encaixe de Camariñas sigue desvelando nombres de participantes de cara a sus desfiles.

La pasarela del “ArtEncaixe” de este 2024 volverá a contar con la presencia de la EASD Mestre Mateo, que llegará a Camariñas por segunda vez con su alumnado del primer curso de Xoiería.

“Para nós ten varios obxectivos: participar no desfile con xoiería, e presentar as súas pezas en movemento, e facelo con modelos profesionais e cun público que recoñece a labor de xuntar artesanía e innovación en Galicia,” explica la profesora Ana Seara.



La docente adelanta que “este ano levaremos pezas vistosas enfocadas a un desfile como tiaras, un colar pensado para as costas ou pendentes,” añadiendo que “adoitan a ser de grandes dimensións, nas que traballamos principalmente co corte láser en base de madeira, por suposto aplicando o encaixe, e algunhas están policromadas con pan de ouro e pan de ouro oxidado, aproveitando que temos o modular de Dourado e Policromía na escola.”



Para ellos, la experiencia de 2023 “resultou moi positiva en tódolos sentidos. Permitiunos realizar un proxecto completo co alumnado de primeiro curso, dende a idea persoal de cada un, facer probas e maquetas experimentando con diversos materiais que xeralmente non adoitamos a velos xuntos ou pensar en xoiaría.”

“ArtEncaixe” atrae a artesanos de Galicia a demostrar la versatilidad del encaje.