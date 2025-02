El BNG acusa al Gobierno de olvidar las necesidades reales en los presupuestos

El BNG de Camariñas critica al Gobierno local por el documento elaborado de los presupuestos, ya que cree que no se priorizan las necesidades de los vecinos. Acusa al ejecutivo de caminar “sen rumbo” al presentar unas cuentas pensadas únicamente en “sacar da espiral de débeda na que está o Concello” en vez de pensar en las necesidades reales.



Aunque aclaran que están a favor de que se elaboren unos presupuestos, aseguran que el proyecto presentado es “insuficiente e estamos pensando se votar de xeito desfavorábel” en el pleno que se celebra hoy.



El portavoz del Bloque, Xurxo Rodríguez Baña, afirmó que en los presupuestos “existe continuísmo e falta de estratexia política para os próximos anos” por parte del Gobierno y muestra su rechazo fundamentalmente al apartado de inversiones “onde se priorizan obras innecesarias como a rehabilitación da lonxa para facer un museo, cando hai outras cuestións máis importantes, como rúas que están en mal estado e con desaugadoiros danados, así como a necesidade de que o parque infantil do colexio de Camelle conte cunha cuberta para que poidan xogar nos recreos os nenos e nenas”.



Recuerda además que en un momento con la deuda “elevadísima non é o momento de facer grandes inversións como a do museo dos naufraxios”, que sería muy costoso, ya que también que dotarlo de personal y es algo que no pueden permitirse en estos momentos. Rodríguez criticó también el “gasto esaxerado destinado á Mostra do Encaixe, que está sobrevalorada en prezo, que pouco a pouco vai esmorecendo e que non é o que agardamos, pois necesita un novo enfoque”.



Rodríguez alertó sobre problemas de abastecimiento en Camelle y Ponte do Porto. En el último y en Camariñas tampocohay zona de juegos y pide apostar más por la cultura y los mayores.