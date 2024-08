El próximo sábado 7 de septiembre se realizará la Andaina Solidaria por la Ataxia en Ponte do Porto, en Camariñas, con el fin de recaudar fondos para Juan Pérez, un joven de 17 años de la localidad que sufre Ataxia de Fredreich, una enfermedad rara degenerativa que no tiene cura.

Además de la andaina por la Ruta dos Muiños, habrá comida y música con los dj Drew Korme, Save, Nordic, el grupo Noi y As Cansorriñas. También está prevista una exposición de coches clásicos, hinchables para los niños y más sorpresas.



Para participar en la Andaina el precio es de 10 euros y en la comida, 15. Si se asiste a todo, el precio será de 20 euros para los adultos y de 10 para los niños.

Los interesados en participar pueden anotarse en el teléfono 697828580, llamando o mandando un mensaje. También se ha habilitado un número de cuenta para que las personas puedan colaborar con esta causa.



La promotora de la iniciativa es María Jesús González, la madre del niño afectado. La mujer pretende visibilizar esta enfermedad rara para que puedan destinarse fondos a la investigación y también busca ayuda para las distintas terapias que tiene que recibir su hijo para lograr una calidad de vida.