Deporte y mucho humor para despedir el año

El deporte fue uno de los grandes protagonistas del Fin de Año en la Costa da Morte, con las tradicionales carreras de Malpica, Baio y Mazaricos. Mucho humor, disfraces y gran ambiente en todas ellas, que resultaron todo un éxito de participación.



Malpica celebraba en la mañana del martes su tradicional San Silvestre, que va ya por su séptima edición. Familias, grupos de amigos y deportistas a nivel individual participaron en una cita en la que no faltaron los disfraces. Uno de los que nunca falla con su particular disfraz es el exalcalde Walter Pardo, que actuó como ‘speaker’ de la prueba y que en esta ocasión emuló al profesor cormelán y maestro de ajedrez Paco Abella. El propio Abella se vio sorprendido al verse reflejado en Pardo.



En el plano deportivo, un total de 527 deportistas se inscribieron en esta prueba organizada por la AC Malante. El triunfo en la carrera absoluta (xurelo), de siete kilómetros con ida y vuelta hasta la ermita de Santo Hadrián, fue para el coristanqués Cristian Muíño, seguido del carballés Alex Pardo y del cabanés Toñito Pardiñas. En la categoría femenina (xurela) se impuso Carlota Pazos, de Laxe, acompañada en el podio por las carballesas Ana Ézara y Celia Fariña.

Milla baio 001



Por la tarde llegaba el turno para la XV Milla de Baio, con medio centenar de participantes. Como siempre, la cita está organizada por un grupo de jóvenes de Baio, contando con la colaboración de Vértebra Fisioterapia. La prueba absoluta, de 1.600 metros, tuvo como vencedor al vimiancés Martín Regueira (5:16), seguido del baiés Pablo Mira (5:38) y del alemán Armani Ghünter (5:43). En la categoría femenina el triunfo recayó en Patricia Álvarez Rey, de Santa Comba (7:22), acompañada en el podio por la pontecesana Olga Pose (7:44) y las hermanas baiesas Alba y Estela Costa (9:34).

Brinde Leiteiro

También por la tarde se celebraron la séptima edición de la Carreira do Leite y el octavo Brinde Leiteiro de Mazaricos. En la prueba deportiva no faltaron los disfraces con motivos navideños, pero también relativos al mundo ganadero. El triunfo en la categoría absoluta (Vacas) fue para Rubén Insua, seguido de Jorge Rodríguez y Pablo Nogueira. En la categoría femenina se impuso Rocío Alvite, seguida de Raquel Ramos y Banesa Atán. Tras la entrega de los premios, que incluyeron cestas regalo de Feiraco y de Casa Grande de Xanceda, se procedió al tradicional Brinde Leiteiro, lo que no podía faltar en Mazaricos, principal productor de leche de Galicia.