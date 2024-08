Podemos Laxe acusa al gobierno local de no querer poner en marcha el PAI

Unidas Podemos ha pedido tanto a la Diputación de A Coruña como a la Consellería de Política Social de la Xunta que compruebe si se invirtieron debidamente las ayudas concedidas para el acondicionamiento del Punto de Atención Infantil (PAI) de Laxe.



Desde la formación recuerda que en la última reunión ordinaria celebrada por la corporación municipal presentaron una moción instando el gobierno del PP a realizar los tramites y actuaciones necesarias para que el servicio pudiese empezar a funcionar a principios del próximo curso escolar.



Podemos Laxe justifica su decisión de pedir que se auditen las ayudas concedidas al proyecto en base “á negativa absoluta do grupo de goberno do PP e a súa nula vontade política de por en marcha este servizo e ante o risco de que o noso diñeiro público invertido no PAI sexan cartos tirados”.



De esta forma, piden al ente provincial y al citado departamento autonómico que corroboren si las subvenciones concedidas se destinaron a la finalidade prevista y que comprueben los resultados de las actuaciones, “xa que despois de 9 anos desde que se aprobou a súa creación e logo de que estas administracións invertiran nel un total de 105.775,04 euros, o PAI de Laxe segue sen funcionar”, dicen.