La nueva planta de textiles de Sogama en Cerceda estará operativa en junio de 2026

El Complejo Medioambiental de Sogama en Cerceda tendrá en funcionamiento la primera planta pública de clasificación de residuos textiles a partir de junio de 2024. Son las previsiones que maneja La Xunta de Galicia, que esta semana dio el visto bueno a la construcción de la planta a lo que destinará cerca de 25 millones de euros. Según el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien realizó el anuncio, la instalación tendrá capacidad para procesar 3.000 toneladas de residuos textiles al año, con posibilidad de ampliarse hasta las 24.000 toneladas anuales.



La planta, financiada con fondos propios y una aportación de 10,2 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), se enmarca en el Plan Estratégico de Sogama para el período 2025-2030. Su construcción y gestión integral se licitarán en los próximos días, incluyendo un periodo inicial de dos años de operación, prorrogable por otros dos. El proyecto tiene como objetivo no solo mejorar las tasas de reciclaje, sino también promover la economía circular en Galicia.



El proyecto se desarrollará en varias fases, comenzando con un plazo de cuatro meses para la entrega y aprobación del diseño técnico por parte de la empresa adjudicataria. Posteriormente, se prevé un periodo de nueve meses para completar las obras de construcción, con el objetivo de que la planta esté lista para operar en junio de 2026.



El cometido principal de la planta será la selección de textiles según su composición y color, enviando el material recuperable a centros de reciclaje para obtener fibras textiles recicladas que se convertirán en nuevas prendas o en materiales aislantes. Por su parte, los residuos no reciclables serán valorizados energéticamente en las instalaciones de Sogama, evitando su depósito en vertedero, considerada la opción más contaminante según la jerarquía de residuos establecida por la Unión Europea.

Un proyecto estratégico



“A posta en marcha desta infraestrutura pioneira en Galicia contribuirá a incrementar as actuais taxas de separación e de reciclaxe”, destacó Rueda. Actualmente, solo el 10,2% de los residuos textiles se recoge de forma diferenciada, mientras que el 7% del contenido de la bolsa negra que llega a Sogama corresponde a este tipo de materiales.



La construcción de esta planta responde también a los requisitos establecidos en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025. Dicha normativa obliga a los municipios a implementar la recogida diferenciada de residuos textiles y prohíbe la exportación y destrucción de excedentes no vendidos, además de exigir a los productores la inclusión de fibras textiles recicladas en la fabricación de nuevos productos. Así, el nuevo centro permitirá mejorar la trazabilidad de los residuos textiles, facilitando su transformación en recursos valiosos para la industria y promoviendo una mayor responsabilidad por parte de los productores textiles.



Este proyecto forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno gallego para establecer un hub o polo textil en la comunidad. La red de infraestructuras propuesta busca atraer inversiones, empresas y proyectos relacionados con un sector en auge que se espera apueste firmemente por la innovación y la sostenibilidad en los próximos años.



Rueda destacó que la planta no solo permitirá cumplir con los estándares ambientales, sino también dinamizará la economía gallega al fomentar nuevas oportunidades de empleo e innovación en el sector textil. Además, su ubicación estratégica en el Complejo Medioambiental de Sogama garantiza la integración de la instalación dentro de una red más amplia de infraestructuras destinadas a la gestión de residuos en Galicia.



“A planta permitirá non só avanzar na reciclaxe de residuos téxtiles, senón tamén converter Galicia nun referente na economía circular no ámbito do téxtil”, afirmó el presidente.