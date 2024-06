El I Torneo Escolar de Xadrez Concello de Carballo reunió a sesenta y cinco jugadores

El pabellón Bergantiños acogió el pasado sábado el I Torneo Escolar Concello de Carballo, cuarta prueba del XVII Circuito de Promoción de la Federación Galega de Xadrez.



La cita reunió a un total de 65 jugadores de las cuatro provincias gallegas y pertenecientes a las categorías Sub-14, Sub-12, Sub-10 y Sub-8. En total se jugaron siete rondas con partidas de 10’+5’’.

La organización corrió a cargo del club O Toque Xiria Carballo, que repartió trofeos entre los 5 primeros clasificados de cada categoría y el mejor jugador local.



Hubo una bolsa con regalos de Turismo Carballo, chocolatinas y aguas del Sector vending, latas de conservas de Grupo Calvo y fruta de Frutas Fondo, además de medalla para todos los participantes. Tras la entrega de trofeos se repartieron una treintena de regalos de Todo Lar y Galichess.com.



Por lo que respecta a los resultados, en categoría Sub-14 participaron 15 jugadores. El ganador fue Daniel Méndez, de Arteixo, y el mejor local Óliver Méndez. El cuadro de honor lo completaron Andrés Blanco (2º), de Arteixo; Claudio Rubiero, de la EX Compostela; Mateo Pérez, del Lucena; y Emma Cernadas, del Marquiño.



En Sub-12 participaron 22 jugadores. El campeón fue David Álvarez, del Lucena, y el mejor local Alberte Canosa. Subcampeón quedó Sergio Calvo, de la EX Compostela; Miguel Casado, de la EX Pontevedra fue 3º; Marcos Iglesias, de E. Luguesa, fue 4º; y Nicolas Fernández, de la EX Compostela, 5º.



En Sub.10 participaron 15 jugadores. Ganó Xoel Roo, del Marquiño, y el mejor local fue Mario García. También recibieron premio Lois Roo, del Fontecarmoa (2º), Telmo Vicente, del Rianxo; Emma Etterbeek, del Mirko; y Joaquín del Río, del Mirko.



En Sub-8 ganó Yago de Moredo, del Mos, y el mejor local fue Luca Sánchez.



La entrega de premios corrió a cargo del presidente de O Toque Xiria, Javier Teixeira, y del concejal de Promoción Económica y vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira