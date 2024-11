El Faro Roncudo y la Furna Furada, mejores imágenes de la Costa da Morte

Costa da Morte Asociación de Turismo (CMAT) celebró los exitos del sector en el IV Encuentro Anual de Turismo que se celebró el pasado martes en el Pazo de Trasariz, en Vimianzo, donde se reunieron numerosos agentes públicos y privados. En el acto se dieron a conocer los ganadores del I Concurso Fotográfico Costa da Morte Naturalmente Salvaxe, en los que se plasmaron algunos de los atractivos de la comarca.



El premio del jurado al recibir la máxima puntuación fue para un atardecer en el Faro Roncudo de Corme (Ponteceso), de Daniel Mata, residente en Madrid. El jurado destacó el contraste que se produce con una persona sentada al lado del faro, que le da un toque de misterio. Las otras dos fotos finalistas fueron una de Rafael Quintáns, con un arco iris sobre la Fervenza do Ézaro y tra de Mara Aguilar, con un peregrino junto al santuario Virxe da Barca de Muxía en un día de intensa niebla.



El premio del público fue para Uxía García Pereira, residente en A Coruña, con una fotografía de Furna Furada de Carballo, que recibió más de 1.000 “me gusta” en Instagram.

María Lema, vicepresidenta de la CMAT y miembro del jurado elogió la calidad de las imágenes y anunció nuevas ediciones del concurso para “seguir visibilizando a natureza salvaxe da Costa da Morte e para coñecer o punto de vista das persoas que viven aquí”.

Unión empresarial



El presidente de la CMAT y alcalde de Zas, Manuel Muíño, destacó la importancia de las personas en el desarrollo de la comarca, ya que sin su implicación no es posible. “Ademais dos nosos solpores, das praias e ríos e da natureza salvaxe; as persoas que traballades cada día no desenvolvemento deste territorio en diferentes sectores, sodes imprescindibles e as verdadeiras artífices dos éxitos da Costa da Morte. Coa vosa ilusión e esforzo facedes medrar cada día este territorio», indicó.



Para Pepe Formoso, presidente de Aptcm, el asociacionismo empresarial resulta clave en el desarrollo turístico.