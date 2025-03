Eva Pérez, jefa de zona Costa da Morte de Afigal: "El objetivo de Afigal es facilitar el acceso al crédito de pymes, autónomos y emprendedores"

Facilitar el acceso al crédito a pymes, autónomos y emprendedores es el objetivo fundamental de la Sociedad de Garantía Recíproca Afigal. La entidad cerró el 2024 inyectando financiación a 957 proyectos empresariales por importe de 91 millones de euros. Actualmente tiene operativas las nuevas líneas de financiación que promueve el Igape, que permiten a las empresas financiar inversiones productivas y circulante, así como otorgar garantías frente a terceros, todo ello con intereses subvencionados.

¿Cómo podemos definir a Afigal? ¿Cuál es su función?

Afigal es una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), una entidad financiera cuyo objetivo principal es facilitar el acceso a la financiación a pequeñas y medianas empresas y autónomos. Lo que hacemos es proporcionar avales o garantías a las pymes y autónomos para que puedan obtener líneas de avales, préstamos o líneas de crédito de entidades financieras, mejorando sus condiciones en tipo de interés y plazos de devolución más amplios. Además, también les proporcionamos asesoramiento financiero. En definitiva, nuestra razón de ser es que ningún proyecto viable se quede sin financiación.

¿Y qué sectores demandan más financiación?

El sector terciario supuso el 41% del total de operaciones formalizadas por Afigal en 2024; el comercio, el 22%; el industrial, el 13%; el de construcción, el 12 %, y el primario, el 12%. Y en cuanto al destino del crédito solicitado por las empresas, el 52% fue dirigido a inversión; 39%, a circulante; el 5%, a refinanciación, y el 4% fue para avales técnicos o especiales.

¿A cuántas pymes y autónomos apoyó Afigal en 2024?

Durante el año 2024 respaldamos a un total de 957 proyectos empresariales de pymes y autónomos que lograron financiación por un importe de 91 de millones de euros gracias a los avales de Afigal. Esta cifra ha supuesto un incremento de un 39% respecto al mismo período del año anterior, lo que sitúa a la SGR en cifras de récord en sus más de cuarenta años de historia.

¿En qué se traduce este apoyo en la economía gallega?

Los avales formalizados por Afigal en 2024 contribuyeron al mantenimiento de 26.424 empleos, lo que confirma su papel como impulsor del crecimiento económico de Galicia.

Desde Afigal, ¿también apoyan a emprendedores?

Sí, uno de los objetivos de la SGR es apoyar al tejido emprendedor. De hecho, en torno a un 30% de nuestros avales van dirigidos a apoyar el emprendimiento.

¿Hay que ser asociado de Afigal para acceder a sus servicios? ¿Qué requisitos son necesarios?

Tenemos dos tipos socios: por una parte, están los socios protectores, que son fundamentalmente entidades financieras y Administraciones públicas, y por otra, los socios partícipes que son las diferentes empresas que forman parte del accionariado de Afigal. Para obtener un aval de Afigal sí es necesario ser socio. Solo hacen falta los 120 euros con los que se compra una participación y en el momento en que se cancela el aval se puede recuperar la aportación. Nuestros socios reciben asesoramiento para financiar sus proyectos de inversión con el objetivo de tomar las mejores decisiones para su empresa en cada momento y además pueden aprovecharse de las ventajas de los convenios que la SGR firma con entidades financieras y organismos públicos.

Actualmente tenemos como socios a más de 13.000 pymes, emprendedores y autónomos gallegos y contamos con delegaciones en A Coruña, Carballo, Ferrol, Lugo y Santiago.

Actualmente tienen operativas las líneas de financiación que promueve el Igape para empresas, ¿verdad?

Sí, se trata de apoyos que van desde los 3.000 euros hasta el millón de euros y que sirven para que pymes y autónomos puedan financiar inversiones productivas, circulante estructural, pagos y reestructuración de deudas con entidades financieras o para otorgar garantías frente a terceros; todo con tipos de interés subvencionados.

¿Y qué tipo de operaciones que podrían ser objeto de estos apoyos?

Son dos líneas. Una de ellas, llamada Reaval Crecimiento 2025, está destinada tanto a inversiones productivas, en la que se incluyen bienes tangibles (terrenos, construcciones, instalaciones, maquinaria, mobiliario etc.) y bienes intangibles (I+D, propiedad industrial, aplicaciones informáticas etc.), como a circulante, incluyendo aspectos como mercancías y materias primas, alquileres, suministros, pago de nóminas, gastos financieros, etc. Por su parte, la línea llamada Reaval Garantías 2025 puede utilizarse para garantizar el cumplimiento de contratos de tráfico comercial, anticipos o entregas a cuenta; para avales técnicos frente empresas privadas con el fin de garantizar la buena ejecución de obras o servicios, o para licitación internacional.

¿Hasta cuándo se pueden solicitar?

El plazo de solicitud estará abierto hasta el 30 de septiembre o hasta que se agote el crédito.

¿A dónde se tienen que dirigir las pymes que precisen saber más sobre estas líneas de financiación?

Pueden enviar un correo electrónico a costadamorte@afigal.es o llamar al número de teléfono 981 216 276.