Cuarenta alumnos de los obradoiros de empleo de A Laracha y Carballo concluyen su formación

A Laracha y Carballo llevaron a cabo este viernes los actos de clausura de sus respectivos obradoiros de empleo, que formaron a cuarenta alumnos, veinte en cada municipio. En el caso del denominado ‘A Laracha VIII’ constó de dos especialidades vinculadas con el sector de la construcción: operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción, por un lado, y trabajos de carpintería y mueble, por otro. En lo que respecta al obradoiro dual ‘Carballo Coida II’, se centró en formar para la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Cabe señalar que ambos municipios iniciarán en breve otros obradoiros.



El obradoiro de A Laracha, organizado por el Concello y la Xunta, concluyó tras doce meses en los que los participantes tuvieron un contrato de formación con el Concello. La clausura de ‘A Laracha VIII’ tuvo lugar en las aulas del Edificio Administrativo con la presencia del alcalde, José Manuel López, y la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo. El regidor felicitó al alumnado por los trabajos prácticos que llevaron a cabo porque “cando pasedes polo Castro de Montes Claros, os centros socioculturais de Erboedo e de Cumiáns, os campos de fútbol de A Porta Santa de Paiosaco e o de Vista Alegre, e polo paseo fluvial do Anllóns, poderedes dicir que vós participaste na mellora deses lugares”.



López Varela concluyó destacando que desde el Concello “estamos poñendo a disposición da veciñanza todas as ferramentas para lograr a inserción laboral”, apuntando a que en breve comenzarán otro obradoiro de empleo, un nuevo programa integrado de empleo y una acción formativa para desempleados con el apoyo de la Xunta. Al respecto, Do Campo anunció que este año comenzará un nuevo obradoiro, ‘A Laracha IX’, manteniendo la temática de carpintería y mueble, pero introduciendo una nueva de pintura industrial en construcción. La Xunta invertirá más de 411.000 euros en este programa que permitirá seguir formando a otras veinte personas sin empleo, a la vez que colaboran con el mantenimiento y mejor de las instalaciones municipales. Do Campo señaló que entre ambos obradoiros la Xunta invierte casi un millón de euros en A Laracha.

Carballo inicia otra actividad

En cuanto al obradoiro dual de empleo ‘Carballo Coida II’ finalizó con la entrega de diplomas en el Fórum, en un acto encabezado por el concejal de Formación e Emprego, Iván Andrade, quien animó a los participantes a seguir formándose. Este programa, centrado en la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, contó con 19 alumnas y un alumno.

Alumnado obradoiro de Carballo con sus diplomas



El alumnado-trabajador debe solicitar ahora el certificado de profesionalidad para poder empezar a trabajar y lo hace con muy buenas expectativas, ya que la demanda de personal en el sector sociosanitario es elevada. De hecho, en la Bolsa de Traballo (BDT) del Concello ya hay ofertas de empleo ajustadas a su perfil, como indicó la responsables del servicio, Milagros Antelo.



Asimismo, el próximo 16 de diciembre comenzará un nuevo curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Además, de cara al próximo año está programada una acción formativa de teleasistencia novedosa en todo el ámbito de la Costa da Morte.



El acto contó también con la presencia de representantes de las instituciones en las que el alumnado realizó sus prácticas del curso: Aspaber, Afaber, Íntegro, APEM (asociación pro enfermos mentales) y el centro de día del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Todos ellos renovaron su compromiso de colaboración de cara a próximas acciones formativas. ‘Carballo Coida II’ fue un proyecto impulsado por las concejalías de Formación e Emprego y Servizos Sociais y subvencionado por la Xunta.