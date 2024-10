Las continuas incidencias de Renfe generan serios problemas a Sogama y a los ayuntamientos

Las reiteradas incidencias en los servicios de Renfe-Adif han provocado que el presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, remitiese, ya en el mes de agosto, una carta a los responsables del servicio de transporte por ferrocarril manifestándoles su malestar por los constantes incumplimientos del mismo y los graves problemas que ocasionan en la actividad de las plantas de transferencia y en la labor de recogida de basura por parte de los ayuntamientos, al verse dilatados de forma desproporcionada los tiempos de espera para realizar las descargas en las instalaciones.



Y es que a lo largo de este año, las incidencias en el transporte de residuos por vía férrea no han dejado de sucederse, provocando serios problemas tanto a Sogama como a los ayuntamientos.



En este sentido, cabe recordar que el 57% de los desechos gestionados por la empresa pública se transportan por tren en una clara apuesta de la entidad por un medio más respetuoso con el medio ambiente. No obstante, los problemas operativos y logísticos de la operadora, no solo no se han solucionado, sino que incluso se han visto incrementados.



En la misiva remitida por Domínguez Lino se daba cuenta de más de una treintena de incidencias que afectaron directamente al servicio, por lo que se exigía a Renfe el estricto cumplimiento de los términos del contrato.



En septiembre, el presidente de Sogama se reunió con portavoces de Renfe para reiterarles que se diese solución a todas las incidencias lo antes posibles, compromiso que asumirían, pero que no cumplieron. l