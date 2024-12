El BNG malpicán acusa al PSOE de “populismo barato” y “demogoxia política”

El BNG de Malpica ha salido al paso de unas afirmaciones realizadas por el portavoz del grupo municipal del PSOE, Walter Pardo, en Facebook quejándose de que en el último pleno los nacionalistas no apoyasen la urgencia de una moción en la que proponían instar a la Xunta a financiar la senda de Vilarnovo.



“Si nos extraña, e moito, a decisión do BNG de non favorecer os debates das mocións cando sempre decían que se deberían debatir todas as que se presentasen”, se dice en el comentario colgado por Walter Pardo en Facebook y que ha sido respondido por el BNG a través de un comunicado que no tiene desperdicio alguno, por cuanto acusan a los socialistas de practicar “populismo barato” , “demagoxia política” e, incluso, “revanchismo”.



El BNG malpicán empieza aclarando que, como organización nacionalista gallega, no va a permitir que “ningunha sucursal foránea (PSOE e PP) marque os nosos tempos e, moito menos, influenciar e trazar as nosas liñas políticas”.

Apuntan seguidamente que “o PSOE non vai arrastrar ó seu terreo ó BNG coas súas artimañas de populismo barato, e menos facendo demagoxia política. Desmarcámonos da extratexia socialista de facer dos problemas da veciñanza un marketing meramente electoralista, co único fin do revanchismo fronte ó PP”.



También aclaran que seguirán rigiéndose por el criterio jurídico de Secretaría, reiterando así su postura de abstenerse siempre que dicha funcionaria advierta de que una moción es nula de pleno derecho.

El Bloque de Malpica acaba instando a “deixar de facer dos plenos un circo mediático que acentúa, aínda máis se cabe, a inestabilidade político do noso Concello”.

Para ello, le pide al alcalde que aplique tanto las leyes y reglamentos que regulan el funcionamiento de las entidades locales para evitar esos “lamentables espectáculos que só xeneran crispación, e que en nada axudan a resolver os problemas da veciñanza”.