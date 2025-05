La bandera azul volverá a ondear esta temporada estival en once playas de la Costa da Morte

Once banderas azules volverán a ondear este verano en otras tantas playas de la Costa da Morte. Este miércoles, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) dio a conocer la relación de playas reconocidas con el distintivo –que son las mismas que la pasada temporada– que refleja no solo la excelencia del agua, sino de los servicios que se ofrecen.



Nuevamente los concellos de la zona que más banderas azules consiguen esta temporada son Carballo y Ponteceso, con tres en cada uno. En el litoral carballés lucirán este reconocimiento las playas de Pedra do Sal, Baldaio-As Saíñas y Razo, mientras que en el caso de Ponteceso, se reconoce una vez más la calidad del agua y de los servicios de los arenales de A Ermida, Balarés y O Osmo. “Desde o Concello alegrámonos por esta nova”, señalan fuentes del ejecutivo pontecesán avanzando que “queremos máis, así que seguiremos traballando para que en próximas edicións teñamos máis praias con este distintivo”.



El arenal urbano de Malpica, Area Maior, repite la bandera azul después de recuperar el pasado año el distintivo tras muchos años fuera de la lista. Al respecto, el consistorio agradeció a “todas as personas que día a día contribuídes a coidar do noso entorno”, asegurado que “este galardón é froito do compromiso colectivo coa protección do medio ambiente e co turismo sostible”.



De los numerosos arenales de Camariñas, la bandera azul fue concedida nuevamente a la playa de Arou. Al respecto del reconocimiento, fuentes del Concello quisieron destacar que el municipio no solo obtuvo este año la bandera azul para el arenal, sino también el de Centros Azules otorgados al Museo Man de Camelle y al centro de visitantes del Faro Vilán. “Tan só seis na provincia da Coruña contan con esta distinción”, apuntan.



Las otras playas de la zona en las que se izarán las banderas azules en las próximas semanas son Caión (A Laracha), la playa urbana de Laxe, y la playa de O Ézaro, en Dumbría. “Isto é posible grazas ao esforzo conxunto do Concello, da cidadanía e dos usuarios da praia, porque o uso responsable dos recursos naturais é o camiño para protexelos”, destacan desde el Concello de A Laracha, en el que también hay reconocido un Centro Azul (el Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte de Golmar) y el Sendero Azul de Saldoiro, en el que ya ondea la bandera desde hace algunas semanas.

Excelencia generalizada

Si bien se trata de un reconocimiento importante que se concede bajo rigurosos criterios de sostenibilidad, accesibilidad y servicios, la excelencia de las playas de la Costa da Morte este verano va más allá de las banderas azules.



De las más de cuarenta zonas de baño que controló la Conselleria de Sanidade el pasado año, solo una no tendrá la clasificación de excelente: la cormelana de Arnela, cuya calidad del agua esta considerada como buena según los resultados de las analíticas realizadas a lo largo del pasado verano. Cabe recordar que en este arenal estuvo prohibido el baño durante varios días en el mes de julio de 2024 a causa de tres episodios consecutivos de contaminación microbiológica, obligando a las autoridades a actuar rápidamente.



Por el contrario, otras playas que durante el verano sufrieron episodios de contaminación no vieron afectada su clasificación final. Es el caso de las ceenses de Gures y Estorde, así como la corcubionesa de Santa Isabel, que gozarán este verano del distintivo de excelencia. También mantiene esta calificación el arenal de Area da Vila, de Camariñas, que la pasada temporada volvió al censo oficial.



El municipio camariñán es, de hecho, el que más playas en el censo oficial tiene en la Costa da

Morte, con ocho, todas ellas con la calidad del agua excelente. En Fisterra hay cuatro arenales controlados, también todos excelentes, mientras que en Laxe son cinco, seis en Muxía, dos en Corcubión y uno en Cabana.