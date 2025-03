La baja médica de los efectivos de la Policía Local de A Laracha vuelve a enfrentar a gobierno y oposición

Gobierno y oposición de A Laracha se vuelven a enzarzar a costa de la situación provocada por los alrededor de nueve meses que llevan de baja la totalidad de los efectivos de la Policía Local, baja que coincide en el tiempo con el procedimiento de revisión de la relación de puestos de trabajo (RPT) del Concello.



La portavoz del grupo socialista, Inés Ramos López, acusó este viernes al gobierno local de “xogar coa seguridade da veciñanza” por seguir programando eventos multitudinarios pese a estar sin servicio policial desde mayo de 2024.



La edil fue incluso más allá al afirmar que el alcalde, José Manuel López Varela, está tomando “decisións irresponsables que poñen en risco á cidadanía”, aludiendo a eventos como el desfile de Entroido.



Para Ramos no se trata de “unha cuestión de falta de recursos, senón de falta de vontade política e de mala xestión”, además de recriminar al regidor por no dar prioridad “á seguridade da veciñanza”.



La socialista también critica el papel del concejal del PP Pablo Cambón al asegurar que “agora tamén dirixe o tráfico”, preguntándose si está “cualificado” para tal cometido.

Respuesta del gobierno del PP



Todas estas acusaciones tuvieron la debida respuesta por parte del grupo de gobierno del PP, que tilda las acusaciones de los grupos de la oposición de “irresponsables e inxustas”, además de apuntar que con ellas buscan “crear unha falsa sensación de inseguridade”.



Recuerdan así que en la reunión que celebró la Xunta Local de Seguridad a principios de febrero, la propia subdelegada del Gobierno, María Rivas, concluyó que “A Laracha é un municipio seguro” en base a los datos oficiales que presentó la Guardia Civil.

Esos datos indicaban también que la tasa de criminalidad había bajado 2 puntos en el último año y que se había incrementado en un 7% el número de infracciones esclarecidas.



En el comunicado los populares señalan además que “afirmacións como que se ‘xoga coa seguridade da veciñanza’. que ‘A Laracha está abandonada a súa sorte’ ou que ‘o Concello está incumprindo a súa obriga de protexer á cidadanía’ son hiperbólicas e o único que pretenden é tratar de danar ao Goberno local a costa de meterlle un medo infundado aso laracheses e crear unha falsa sensación de inseguridade para xerar alarma social”.



El Ejecutivo larachés le pide a la portavoz socialista que aclare a qué se refiere al decir que lo de la seguridad ciudadana no es una cuestión de falta de recursos sino de voluntad política, animándola explicar si dicha afirmación “pode ter algunha relación coa súa opinión sobre as baixas médicas dos axentes tendo en conta que no pasado mes de novembro a propia Inés Ramos, xunto ao secretario xeral provincial do PSOE, Bernardo Fernández, xa culpara mesmas ao alcalde por ‘negarse’ a incluír ‘as súas demandas’ na RPT”.



Los populares piden también a la socialista que diga abiertamente a la ciudadanía si lo que quiere es que no se organicen eventos multitudinarios en A Laracha mientras no haya servicio de Policía Local.



Al respecto, recuerdan que en los últimos nueve meses se vinieron organizando los grandes eventos de todos los años sin que se produjesen incidencias relevantes y que desde el Concello se buscaron soluciones para reforzar la seguridad.

En lo tocante al edil Pablo Cambón, inciden en que, además de coordinador de Protección Civil, es voluntario de la agrupación desde 2016, antes de ser concejal, y que cuenta con formación en la materia.