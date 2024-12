La Costa da Morte sigue perdiendo población, en menor medida que el pasado año, pero no da signos de recuperación por el momento. Hay municipios que tiran del padrón hacia arriba, pero no basta para contrarrestar la caída de los demás. Las causas son la caída de la natalidad y el envejecimiento poblacional, por lo cual la solución no se aprecia a corto plazo.