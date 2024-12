Nos faltan horas en el día para hacer todo lo que nos gustaría. O peor, para hacer todo lo que no nos queda más remedio que hacer, queramos o no. Si muchos no encuentran ni un momento para sentarse en el sofá, cuánto menos para buscar pareja. Con lo que consume. La solución, citas de siete minutos. Y que salte rápido la chispa. Así es el amor en los tiempos de las prisas.