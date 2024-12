Zas dedica el calendario de 2025 a Labarta Pose

El Concello de Zas ya empezó a repartir el calendario del 2025 dedicado a su ilustre vecino Enrique Labarta Pose. El alcalde, Manuel Muíño, destacó que el almanaque tiene cada año una temática diferentes, y en esta ocasión “quixemos que o protagonista fose Enrique Labarta Pose, xa que o 13 maio cúmprese o centenario da súa morte”.



Desde el departamento de Cultura han diseñado un calendario de 13 hojas dedicadas al polifacético escritor para continuar así con la puesta en valor de su figura. En cada uno de los meses pueden leerse estrofas de diferentes poemas cuya temática está relacionada con una efeméride de ese mismo mes. Por ejemplo, en marzo coincidiendo con el Día da Muller, se recogen algunas de las estrofas del poema “Defensa das Mulleres” en el que Labarta Pose defiende la igualdad y la capacidad de las mujeres.



Eventos como O Carme do Briño, en Borneiro-Cabana de Bergantiños, la fiesta de la patrona de Tabeirón, en Baio, o la feria de Verdillo, en Carballo, también tienen su protagonismo, ya que Labarta Pose les dedicó a todos un poema. En el mes de mayo aparece el poema “Que me enterren aló”, que alude a su deseo de ser enterrado en Baio, algo que no pudo cumplirse a pesar de los esfuerzos del Concello.