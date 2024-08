Zas calienta motores para la Festa da Carballeira, que comienza el viernes y el sábado celebra su día grande. Como ocurre en cada edición, la Carballeira de Velar se convertirá de nuevo en un espacio para la música, la gastronomía y actividades para disfrute de toda la familia. Como antesala, este lunes comenzaban las propuestas del Verán Cultural dirigidas también a todas las edades.



El viernes a partir de las 22.00 horas comenzarán los conciertos de Javi Maneiro, Amparanoia y Rebeliom do Inframundo. El sábado es el plato fuerte de la fiesta, que ya comienza al mediodía. A partir de las 12.00 horas el escenario se llenará de talento gallego con la música de Guadi Galego, A Gramola Gominola y Fanfarria Taquicardia.



Además, en la sesión vermú se ofrecerá la tradicional mejillonada gratis para los asistentes. Pulpo, pimientos de padrón o churrasco son otros de los platos que se podrán degustar en el recinto, en el que también habrá un espacio para la artesanía, con variedad de productos típicos hechos a mano.

A partir de las seis de la tarde llega la Foliada de la mano de diferentes agrupaciones como Churía, Os Petadores, Brincadeira, Pandereteiros O Fiadeiro y Pandereteiras de Xacarandaina, para continuar con la música del grupo De Ninghures.



Ya por la noche, después de las 22.00 horas, llegan los conciertos con música folk y sonidos actuales de la mano de Os do Fondo da Barra, The O´Reillys and the Paddyhats, Mondra y Storrentos.

Los menores de 14 años y los mayores de 60 el sábado puede acceder gratis. Además, el Concello pone a disposición de los vecinos dos entradas por cada vivienda, como es habitual, que se pueden recoger en el consistorio hasta el viernes.