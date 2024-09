La tradición y la modernidad del lino se dan cita en las Torres do Allo de Zas

Las Torres do Allo de Zas acogieron este sábado las Xornadas do Liño, bajo el título “Co liño e cos tempos” organizada por la Asociación Amigos do Liño en colaboración con la Diputación de A Coruña, el Concello de Zas y la Universidade de A Coruña (UDC). El evento, que celebró el patrimonio cultural de la producción del lino en la Costa da Morte, estuvo muy concurrido, con numerosas personas que se dieron cita para escuchar las distintas ponencias de los expertos y también para disfrutar del desfile, que fue el momento más esperado de la tarde.



Las jornadas comenzaron con una serie de ponencias que abordaron el pasado, presente y futuro del lino como material textil. En la primera intervención, Rosa Sánchez Martínez, agente de desarrollo local del Concello de Vimianzo y colaboradora de la Asociación Amigos do Liño, realizó una retrospectiva de los 31 años de historia de la asociación en su charla titulada “Riando o liño e a identidade da Costa da Morte”.

Seguidamente, Manuel Escourido, coordinador y docente del Grado de Gestión Industrial de Moda en el campus de Ferrol de la UDC, habló sobre la sostenibilidad y el futuro de los tejidos de lino, un tema clave en la moda contemporánea. Escourido exploró cómo la industria textil puede beneficiarse del lino debido a sus propiedades naturales y su bajo impacto ambiental. Además, recalcó la relevancia del lino en el contexto de un modelo de producción textil más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.



Una de las actividades más esperadas de la jornada fue el desfile de moda. En él, las prendas de lino inspiradas en la identidad de la Costa da Morte fueron las protagonistas. Diseños que fusionaron tradición y modernidad desfilaron ante los asistentes, mostrando cómo el lino puede ser reinterpretado en la moda contemporánea sin perder su esencia cultural.