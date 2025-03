Fina Paulos, segunda mejor docente de España en los Premios Educa Abanca

Fina Paulos, profesora del Departamento de Informática en el instituto Maximino Romero de lema de Baio (Zas) obtuvo el segundo puesto en los VIII Premios Educa Abanca de mejor docente de España 2024, en la categoría de Educación Secundaria y Bachiller, La gala se celebró el pasado sábado en A Coruña, donde entregaron los premios a los siete docentes premiados en sus respectivas categorías. También hubo un reconocimiento especial para los finalistas, entre los que se encontraba Fina Paulos.



La docente mostró su gran satisfacción por el reconocimiento, a pesar de no lograr el primer premio. “Recibir este recoñecemento é unha honra inmensa para min, non só polo que representa a nivel profesional, senón porque pon en valor algo no que creo profundamente: a educación pública, rural e galega”, indicó Fina Paulos al finalizar la gala.



Desde el instituto baiés también destacaron que es una “honra contar con profesionais de tan alta cualificación e que ao mesmo tempo demostran un gran compromiso e entusiasmo co seu labor profesional”. “Para nós, Fina, es a gañadora e esperamos continuar ao teu carón traballando na defensa do ensino público, rural e galego”, añadieron.



De la larga trayectoria de la docente, el centro destaca especialmente el intenso trabajo de los últimos años, con proyectos innovadores sobre la inteligencia artificial. Fina Paulos y su compañero Óscar Rey han publicado un libro sobre esta materia recientemente.