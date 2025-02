O alcalde de Zas presentoulle ao presidente da RAG o programa de actos en honra a Labarta Pose

O alcalde de Zas, Manuel Muíño, acompañado da técnica de Cultura, Tania Carreira, reuniuse onte co presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor F. Freixanes. Durante o encontro, presentáronlle o programa de actos que o Concello de Zas, en colaboración con outras entidades do municipio, ten preparados para conmemorar o centenario da morte de Enrique Labarta Pose que se celebra neste 2025.



Un dos actos centrais do programa realizarase o vindeiro 13 de maio, coincidindo co día da súa morte despois do accidente en tren que sufriu en Barcelona.



Na reunión repasaron tamén as últimas actividades impulsadas polo Concello de Zas co fin de continuar coa divulgación e posta en valor da figura e da obra de Enrique Labarta Pose. Precisamente aproveitaron a ocasión para facerlle entrega do calendario para o 2025 editado polo Concello e que está adicado ao escritor e tamén do primeiro libro infantil sobre Labarta, ‘O Poeta da Terra’.



Manuel Muíño reiterou a importancia que ten para o Concello de Zas e para toda a Costa da Morte que Enrique Labarta Pose teña o seu propio Día das Letras Galegas; unha decisión que parte da Real Academia Galega e que se decide nos próximos meses.

Cantareiras



Por outra banda, na reunión falouse de organizar un acto na honra das “Cantareiras”, a quen se lle adicará o vindeiro Día das Letras Galegas.



O concello, recollendo esta idea, vai a organizar un evento relacionado cas mesmas posto que ademáis é unha tradición moi presente na historia do noso municipio.